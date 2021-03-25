Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Antalyaspor isimlerini finale yazdırdı. Milyonlarca kişi Beşiktaş Antalyaspor final maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası finali tarihi belli oldu?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman kaç kaçta oynanacak?

Futbolseverler, Türkiye Kupası finalinin ne zaman oynanacağını merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir’i mağlup eden Beşiktaş ile Alanyaspor’u yenen Antalyaspor adını finale yazdırdı. Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki final maçının takvimi henüz açıklanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelecek günlerde final programını açıklaması bekleniyor.