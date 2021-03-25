  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman kaç kaçta oynanacak?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman kaç kaçta oynanacak?

Türkiye Kupası finali ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler final maçının hangi gün, nerede oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası finali hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 12:30:00 -
Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman kaç kaçta oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile Antalyaspor isimlerini finale yazdırdı. Milyonlarca kişi Beşiktaş Antalyaspor final maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası finali tarihi belli oldu?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman kaç kaçta oynanacak?

Futbolseverler, Türkiye Kupası finalinin ne zaman oynanacağını merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir’i mağlup eden Beşiktaş ile Alanyaspor’u yenen Antalyaspor adını finale yazdırdı. Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki final maçının takvimi henüz açıklanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun gelecek günlerde final programını açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kaç futbolcu korona oldu? Fenerbahçe'nin maçları ertelendi mi?
Fenerbahçe'de kaç futbolcu korona oldu? Fenerbahçe'nin maçları ertelendi mi?

Spor

Fenerbahçe'de kaç futbolcu korona oldu? Fenerbahçe'nin maçları ertelendi mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi
Dünya

İsrail medyasından Türkiye açıklaması: Vakti geldi

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Türkiye ile barışma çağrısında bulundu. Gazete İran'a karşı Türkiye ile ilişkileri düzeltmenin zamanı..
Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!
Siyaset

Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!

Ankara'da heykel dikmekten başka kayda değer bir hizmeti bulunmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte bugünlerde yüzde..
Felaketi yaşıyorlar! Ölü sayısı 300 bini aştı
Korona Virüs

Felaketi yaşıyorlar! Ölü sayısı 300 bini aştı

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300 bini geçti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay