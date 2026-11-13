Fon olayının finansörü sigorta şirketleri mi? Cevap bekleyen sorular

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), son yıllarda mali yetersizlik, kötü yönetim ve mevzuata aykırı işlemler gibi gerekçelerle Gri, Mellce, Arex, Aveon ve AcnTurk sigorta şirketlerine yönelik yaptırım kararları aldı. Magdeburger Sigorta'nın yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi ise sermaye yeterliliği gerekçesiyle durduruldu. Doğa Sigorta'da ise farklı tedbirler uygulanırken şirket faaliyetlerini sürdürdü.

Öte yandan Tera Grubu'nun Doğa Sigorta'yı satın alma girişimine izin verilmemesi, fon soruşturmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. SEDDK, Tera bağlantılı şirketlerin durumunu gerekçe göstererek sigortacılık sektörüne girişlerine izin verilmediğini açıklarken Türkiye Sigorta'nın Tera bağlantılı fonlara yaptığı yatırımların geçmiş denetimlerde nasıl değerlendirildiği sorusu gündeme taşındı.

SEDDK Başkanı Davut Menteş, fon soruşturmasının ardından Türkiye Sigorta'ya yönelik incelemelerin üç iş gününde sonuçlandırıldığını açıkladı. Kurum, iddialara ilişkin açıklamasında işlemlerin zamanında tespit edildiğini ve ilgili mercilere bildirildiğini savundu. Ancak bazı para hareketlerinin daha önce başladığına yönelik iddialar, denetim süreçlerinin kapsamı hakkında yeni soruları beraberinde getirdi.

SEDDK'YA CEVAP BEKLEYEN SORULAR

1- Türkiye Sigorta'nın Tera bağlantılı fonlara aktardığı kaynaklar neden daha önce tespit edilmedi?

Sigortacılık mevzuatında şirketlerin gerçekleştirebileceği finansal işlemler belirli kurallara bağlı. Türkiye Sigorta'nın Tera bağlantılı fonlara yaptığı yatırımların niteliği neydi? Bu işlemler doğrudan borç verme kapsamında mıydı, yoksa yatırım fonu alımı mıydı? Mevzuata aykırılık bulunup bulunmadığı incelendi mi?

2- Tera'nın sigortacılık sektörüne girişine izin verilmezken finansal ilişkileri nasıl denetlendi?

SEDDK, Tera Grubu'nun bağlantılı şirketlerinin durumunu gerekçe göstererek Doğa Sigorta'yı satın alma girişimine izin vermediğini açıkladı. Peki, aynı grubun sigorta şirketleriyle gerçekleştirdiği finansal işlemler hangi aşamada tespit edildi? Bu işlemlere ilişkin denetim raporları hazırlandı mı?

3- Üç günde tespit edilen işlemler daha önce neden görülmedi?

SEDDK Başkanı, Türkiye Sigorta'ya ilişkin incelemelerin üç iş gününde tamamlandığını açıkladı. Ancak soruşturma kapsamında tutuklanan eski Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer'in savcılık ifadesinde, Tera'ya ilk kaynak aktarımının Ocak 2026'da başladığını söylediği ileri sürüldü.

Bu iddia doğruysa, söz konusu işlemler önceki denetimlerde neden tespit edilmedi? Üç günlük inceleme hangi tarih aralığını kapsıyordu?

4- Faaliyetlerine son verilen sigorta şirketleri neden yaşatılmadı?

Mali zayıflık ve kötü yönetim gerekçeleriyle yaptırım uygulanan şirketler için Doğa Sigorta örneğinde olduğu gibi alternatif tedbirler değerlendirildi mi? Kayyım atanması veya mali yapının güçlendirilmesi yoluyla şirketlerin faaliyetlerine devam etmesi mümkün müydü?

5- Gri ve Mellce Sigorta'nın 140 bin poliçesinin iptaline hangi gerekçeyle karar verildi?

10 Aralık 2023 dolaylarında Gri ve Mellce Sigorta'ya ait yaklaşık 140 bin poliçenin iptal edildiği iddia ediliyor.

Bu sayı doğru mu? İptal işlemleri Sigortacılık Kanunu'nun hangi maddelerine dayandırıldı? Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne verilen talimat hangi yetkili veya kurul tarafından kararlaştırıldı?

6- İptal edilen poliçelerde fiyatlar önce artırılıp sonra mı indirim uygulandı?

İptal edilen poliçelerin başka şirketlerde yenilenmesi için yüzde 20'ye varan indirimler gündeme geldi. Ancak poliçe fiyatlarının önce artırıldığı, ardından indirim uygulandığı iddiaları bulunuyor.

Bu iddialar incelendi mi? Sigortalıların gerçekten indirimden yararlanıp yararlanmadığına ilişkin denetim yapıldı mı?

7- İptal edilen poliçeler hangi sigorta şirketlerine aktarıldı?

Gri ve Mellce Sigorta'dan iptal edilen poliçelerin yenilemeleri hangi şirketlerde gerçekleştirildi? Bu poliçelerin Tera bağlantılı fonlarda yatırım yapan şirketlere yönelip yönelmediği incelendi mi? Konuyla ilgili poliçe dağılımı ve prim hareketlerini gösteren bir rapor bulunuyor mu?

8- Fon soruşturmasında başka sigorta şirketleri var mı?

Türkiye Sigorta dışında Tera bağlantılı fonlara yatırım yapan başka sigorta şirketleri tespit edildi mi? Fon soruşturmasının ardından sektör genelinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi mi? Gerçekleştirildiyse sonuçları neden kamuoyuyla paylaşılmadı?

9- Arex Sigorta hakkındaki teftiş raporu için hangi işlemler yapıldı?

İstanbul Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/41 esas sayılı dosyasında, Arex Sigorta'ya yönelik işlemlerin hukuka aykırılığı ve kamu zararı oluştuğu iddialarını içeren bir teftiş raporu bulunduğu öne sürülüyor.

Böyle bir rapor mevcut mu? Mevcutsa hangi tespitlere yer verildi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletildi mi? İletildiyse SEDDK yönetimi hakkında herhangi bir idari inceleme veya işlem başlatıldı mı?

GÖZLER SEDDK'DA

Türkiye Sigorta'nın üst düzey yöneticilerine uzanan soruşturmanın, sigortacılık sektöründeki denetim mekanizmaları bakımından da açıklığa kavuşturulması gereken yönleri bulunuyor.

Özellikle Tera bağlantılı fonlara yönlendirilen kaynakların miktarı, geçmiş denetimlerin kapsamı ve farklı sigorta şirketlerine uygulanan yaptırımlar arasındaki farklılıklar konusunda kamuoyu açıklama bekliyor.

Şimdi gözler, bu sorulara cevap vermesi beklenen SEDDK yönetiminde.