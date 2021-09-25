Ziraat Bankası’ndan finansal eğitimde iş birliği

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından imzalanan protokol kapsamında, sektörde bir marka haline gelmiş olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’ndaki eğitim içeriği Ankara Üniversitesi’nin katkılarıyla revize edilecek, finans alanında yeni araştırmalar yapılarak, hem mezun olacak öğrencilere hem de Ziraat Bankası’nda göreve başlayacak çalışanlara eğitimler verilecek. Okul, Ziraat Bankası’nın yanı sıra tüm bankacılık sektörü için de insan kaynağı yetiştirmeye devam edecek.



İmza töreninde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar “Hayata geçirdiğimiz iş birliği ile 100 yıla yaklaşan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu geleneği, Uluslararası Finans Merkezi vizyonu doğrultusunda, daha da güçlenecek. Bu proje ile akademik dünya ve iş dünyası arasında köprü kuran örnek bir ortak çalışma modeli oluşturmayı ümit ediyoruz. Bu doğrultuda verilecek eğitimin öğrencilerimizin yetkinliklerine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise konuşmasında “Ülkemizin biri finans diğeri eğitim alanındaki iki köklü kuruluşunun yaptığı bu güçlü iş birliğinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ziraat Bankası ile hayata geçirdiğimiz iş birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.