Ziraat Bankası kredi erteleme | Esnaf destek ödeme başvurusu ne zaman başlayacak?

Çiftçi borç erteleme var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Çiftçilerimize de müjdelerimiz var. Ramazan ayı boyunca 180 bin ton patates ve kuru soğanı alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.'' dedi.

Çiftçiye ne kadar destek erilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçi destek ödemelerine ilişkin olarak ’’Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya desteklemeyle birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir. Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz. Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlanacak.” dedi.

Esnaf destek ödemesi başvurusu nereden yapılacak?

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren esnafa 2021’in Ocak, Şubat ve Mart dönemini kapsayacak şekilde 3 ay boyunca 1.000 liralık hibe (gelir kaybı desteği) ve büyükşehirde 750 lira diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği uygulaması başlatılmıştı. Son açıklanan kararla nisan da eklenerek, verilecek desteğin süresi 3 ay yerine 4 aya çıkarıldı. Esnafa 4 ayda 7 bin lira toplam ödeme imkanı sağlayan yardım için başvurular, e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden 31 Mayıs saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Bu arada yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteği (2 bin liradan 40 bin liraya kadar) için de başvurular, 31 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Posta’nın haberine göre, ciro yardımı nisan ve mayısı kapsayacak şekilde 2 ay için ödeniyor. Ayrıca lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alanda mayıs sonuna kadar 1.500 lira sigorta prim yardımı da var.

Esnaf destek ödeme başvurusu ne zaman başlayacak?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) 5 milyar lira bütçeli yeni programına başvurular 21 Mayıs’a kadar sürecek. Bu kapsamda küçük işletmelere 75 bin liraya kadar hızlı ve kolay kredi desteği sağlanacak. 3 yılı geri ödemesiz olan can suyu kredisi, üstelik faizsiz ve teminatsız. Bir başka ifadeyle bedava.

130 bin işletmenin yararlanacağı krediyle ilgili detaylar şöyle:

-İmalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama, bilimsel araştırma geliştirme (Ar-Ge) sektörlerindeki yenilikçi, genç ve küçük işletmeler programdan yararlanacak.

-Destekten faydalanmak için işletmelerin koronavirüs vakasından önce faal ve 2019’da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi, genç ve mikro işletmeler bu asgari gelir kriterinden muaf olacak.

-2020’de 2019’a kıyasla KDV beyannamesi üzerinden yüzde 25’lik gelir kaybı kriterine bakılacak.

-Mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar kredi verilecek. 2017’den sonra kurulmuş yenilikçi faaliyetlerde bulunanlara 25 bin lira daha ilave destek sağlanacak.

-e-Devlet ve ‘edevlet.kosgeb.gov.tr’ üzerinden yapılabilecek başvuru için ‘444 1 567’ numaralı KOSGEB çağrı merkezinden bilgi alınabilir.

-Geri ödeme 2024’ten itibaren 4’er aylık dönemlerde 6 taksitte (toplam 24 ay) yapılacak. Yani toplamda 5 yıl vadeli faizsiz bir kaynak sağlanmış olacak.

İşletme başvurusu: 3-21 Mayıs 2021

KOSGEB ilk kontrol süreci: 24-31 Mayıs 2021

Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilmesi süreci: 1-4 Haziran 2021 saat 23:59

KOSGEB son kontrol süreci: 7-10 Haziran 2021

Başvuruların öncelik sırasına göre sıralanması ve bütçe kapsamında desteklenebilecek işletmelerin belirlenmesi: 11-16 Haziran 2021

Sonucun bildirilmesi: 17 Haziran 2021.