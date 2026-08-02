Göztepe yeni sezon öncesi hata yapmadı
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Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı Bodrum FK’yı Arda Okan Kurtulan ve Efkan Bekiroğlu’nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1. Lig temsilcisi Bodrum FK’yı konuk etti.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleye Lasha Gugeshashvili, Malcom Bokele, Allan, Ege Yıldırım, Arda Okan Kurtulan, Novatus Miroshi, Anthony Matos, Mohamed Cherni, Efkan Bekiroğlu, Sinclair Armstrong ve Andre Henrique ilk 11'iyle başladı.
Maça hızlı başlayan İzmir temsilcisi, henüz 5. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından oyunun kontrolünü elinde tutan Göztepe, ilk yarıyı tek farklı üstünlükle tamamladı.
İkinci yarıda tempo zaman zaman düşse de sarı-kırmızılı ekip oyunun hakimiyetini bırakmadı. 85. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle farkı ikiye çıkaran Göztepe, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece İzmir ekibi, yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarında kayıpsız bir şekilde yoluna devam ediyor.