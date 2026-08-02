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Dünya İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız
Dünya

İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız

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İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İngiltere, Bulgaristan ve Ukrayna'nın son 24 saat içinde Tahran ile temasa geçerek, ABD'nin olası bir İran saldırısında yer almayacaklarını bildirdiğini açıkladı. Bekayi ayrıca Umman ile belirlenen yeni deniz güzergâhının Hürmüz Boğazı'nın statüsüyle ilgisi olmadığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, son 24 saatte İran ile birçok ülke arasında yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirildiğini açıkladı.

İRNA'ya konuşan Bekayi, özellikle İngiltere, Bulgaristan ve Ukrayna'dan gelen telefon görüşmelerinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

"Saldırılara katılmayacaklarını söylediler"

Bekayi, söz konusu ülkelerin, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri operasyonunda kullanılabilecek üsleriyle ilgili haberler üzerine Tahran'ı aradığını ifade etti.

İranlı sözcü, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 24 saat içinde Bulgaristan, İngiltere ve Ukrayna gibi ülkelerden çok sayıda telefon görüşmesi yapıldı. Bu görüşmelerin nedeni, üslerinin ABD'nin kullanımına açıldığı yönündeki haberlerdi. Biz de gerekli uyarıları yaptık. İran'a karşı yürütülecek bir savaşta rol oynamayacaklarını vurgulamak için bizimle temasa geçtiler."

Hürmüz Boğazı açıklaması

Bekayi, İran ile Umman arasında kararlaştırılan yeni deniz güzergâhına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Yeni güzergâhın, Hürmüz Boğazı'nın açık ya da kapalı olmasıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığını belirten Bekayi, iki konunun birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Bölgede diplomasi trafiği sürüyor

Bekayi'nin açıklamaları, Orta Doğu'da gerilimin sürdüğü bir dönemde diplomatik temasların hız kazandığını ortaya koydu.

İran yönetimi, olası askeri senaryoların yanı sıra bölgesel gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimlerini de sürdürdüğünü belirtiyor.

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