DSÖ alarm verdi! Ebola salgını kontrolden çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini sürdüren Ebola salgınının endişe verici boyutlara ulaştığını duyurdu. Kurum, salgının mevcut şartlarda kontrol altına alınamadığını belirterek uluslararası toplumun dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Vaka ve can kaybı artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son durum raporuna göre, ülkede teyit edilen Ebola vaka sayısı 3 bin 532'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle şimdiye kadar bin 556 kişi hayatını kaybederken, 626 hasta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ayrıca 807 kişinin izolasyon altında tutulduğu bildirildi.

DSÖ'den kritik uyarı

Dünya Sağlık Örgütü, salgının mevcut seyri nedeniyle hastalığın kontrol altına alınmasının giderek zorlaştığını belirtti. Açıklamada, uluslararası toplumun gelişmeleri yakından takip etmesi ve salgınla mücadele çalışmalarına destek vermesi gerektiği vurgulandı.

Salgın mayıs ayında ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde görülen şüpheli vakaların ardından 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edildi. Bunun üzerine DSÖ de 17 Mayıs'ta uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan ederek küresel düzeyde alarm seviyesini yükseltti.

Bu varyanta karşı onaylı aşı bulunmuyor

Sağlık yetkilileri, salgının Bundibugyo Ebola varyantından kaynaklandığını açıkladı. Uzmanlar, bu varyanta karşı onaylanmış özel bir tedavi yöntemi veya aşının bulunmadığını belirtirken, erken teşhis, izolasyon ve temaslı takibinin salgınla mücadelede en önemli yöntemler olduğuna dikkat çekiyor.

Yetkililer, salgının komşu ülkelere yayılmasını önlemek amacıyla sınır bölgelerinde sağlık kontrolleri ve temaslı taramalarının da artırıldığını bildirdi.