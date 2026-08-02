Terörsüz Türkiye'de hareketli hafta: DEM heyeti yeni İmralı’da!

Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adası'na doğru hareket ettiği belirtildi.

Yasa gelecek hafta meclise sunulacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli bir açıklamada bulunmuş ve "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." ifadelerini kullanmıştı.