Terörsüz Türkiye'de hareketli hafta: DEM heyeti yeni İmralı’da!
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DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un İmralı Adası'na gittiğini açıkladı. Ziyaretin ''Terörsüz Türkiye" süreci için hazırlanan çerçeve yasanın gelecek hafta meclise sunulmasından hemen önce yapılması dikkat çekti.
Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adası'na doğru hareket ettiği belirtildi.
Yasa gelecek hafta meclise sunulacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli bir açıklamada bulunmuş ve "Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek." ifadelerini kullanmıştı.