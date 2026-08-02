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Gündem Bakan Gürlek duyurdu: 16 ilde 44 yangına soruşturma açıldı! 6 şüpheli tutuklandı
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Bakan Gürlek duyurdu: 16 ilde 44 yangına soruşturma açıldı! 6 şüpheli tutuklandı

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Bakan Gürlek duyurdu: 16 ilde 44 yangına soruşturma açıldı! 6 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir.” dedi.

Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle:

Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimiz yalnızca vatandaşlarımızın canına, malına ve huzuruna karşı işlenen suçlarla sınırlı değildir. Aynı hassasiyeti ormanlarımız, doğal varlıklarımız ve Yeşil Vatan'ımız için de taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği ve koordinasyonuyla yürüttüğümüz adli takip çalışmalarını, orman yangınlarına karşı daha sistematik ve etkin biçimde sürdürüyoruz. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımız, orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ediyor. Cumhuriyet başsavcılıklarımız; ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor. Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir. Her olay, olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik veriler üzerinden ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Yangınların kusur ve sorumluluk zincirinin tamamı araştırılmaktadır. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir. Ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına sebebiyet verenler de bilmelidir ki yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Deliller eksiksiz şekilde toplanacak, sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır. Yeşil Vatan'ımız, milletimizin ortak emaneti ve gelecek nesillerimizin hakkıdır. Önümüzdeki süreçte de başsavcılıklarımız ile kolluk birimlerimiz arasındaki yakın çalışma kararlılıkla sürdürülecek; yangınlara sebebiyet verenler tespit edilerek adalet önüne çıkarılacaktır.

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