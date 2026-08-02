Newarab sitesi, ahlaksız tezgahın arka planını yazdı: İsrail ve Fas’tan İspanya’ya kirli şantaj

TAHSİN HAN

Güney Amerika’daki soykırım karşıtı liderleri seçim hileleriyle devirip siyonist yanlısı isimleri başa getiren İsrail, Avrupa’da kendisine karşı dik duran İspanya lideri Pedro Sanchez’den de intikam alıyor.

Son günlerde Kuzey Afrika’daki İspanyol toprağı Ceuta’da büyük bir insanlık ve diplomasi krizi patlak verdi. İspanya ile Fas sınırındaki koridorda 60 binden fazla göçmenin Ceuta’ya girmeye çalışmasıyla başlayan olaylarda, en az 67 kişi hayatını kaybetti. Newarab’ın haberine göre; Fas silahlı kuvvetlerinin binlerce göçmenin sınıra akın etmesini engellemediği gibi, hatta geçişleri kolaylaştırırken, krizin arkasında İsrail’in olup olmadığına dair ciddi tartışmalar başladı.

Newarab’ın haberinin detaylarında şu ifadeler kullanıldı: İspanya Başbakanı Sanchez hükümeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve İran’a yönelik askeri hamlelerine karşı en sert duruş sergileyen Batılı yönetimlerden biri oldu. Sanchez, Gazze’deki durumu “soykırım” olarak nitelendirmiş, Filistin devletini resmen tanımış ve İsrail’e silah ambargosu uygulayarak limanları İsrail’e giden askeri gemilere kapatmıştı. Hatta ABD uçaklarının İran operasyonları için İspanyol hava sahasını kullanmasını engellemişti. Bu nedenle İsrail, Sanchez’i “Batı medeniyetinin düşmanı” ilan etmişti.

İSRAİL FAS İTTİFAKI

Buna karşılık İsrail, 2020’deki normalleşme adımlarından bu yana Fas ile askeri ve stratejik bağlarını güçlendirdi. İsrail yetkililerinin kriz anındaki açıklamaları dikkat çekti. İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon, İspanya’yı hedef alarak, “İsrail’e ders vermeden önce Afrika’da hâlâ nasıl sömürgeci adacıklar tuttuğunu açıklasın” ifadesini kullanırken, İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente ise, “İşler artık gayet netleşmeye başladı” diyerek göçmen krizinin arkasında İsrail olduğunu ima etti.

ABD VE İSRAİL, AVRUPA’YA ŞANTAJ YAPTI

Katalonya Cumhuriyetçi Sol Parti Sözcüsü Gabriel Rufian da, Fas yönetiminin ABD ve İsrail’in hizmetinde hareket ederek kendi insanlarını koz olarak kullandığını ve İspanya ile Avrupa’ya şantaj yaptığını savundu.

Kriz öncesinde İsrailli ve Amerikalı düşünce kuruluşları, İspanya’nın diplomatik izolasyonunu fırsat bilen analizler yayımlamıştı. Analistler, Washington ve Tel Aviv hattında İspanya’ya karşı derinleşen rahatsızlığın, Fas’ın Ceuta üzerindeki tarihsel iddialarını yeniden canlandırmasına zemin hazırladığını belirtiyor. Doğrudan bir askeri müdahaleyi kanıtlamak zor olsa da, yaşanan kitlesel göçün İspanya’nın bağımsız dış politikasına verilmiş jeopolitik bir yanıt olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan, sosyal medyada Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun geçmişte paylaştığı ve İspanya’nın Kuzey Afrika’daki topraklarını hedef gösteren mesajlarının yeniden gündeme gelmesi, şüpheleri daha da artırdı. Bölgedeki bu çok katmanlı gerilimin, önümüzdeki günlerde sadece Madrid-Rabat hattında değil, aynı zamanda İspanya-AB ve Kuzey Afrika ilişkilerinde de yeni diplomatik kırılmalara yol açabileceği tahmin ediliyor.