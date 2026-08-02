Yeni Partili ismin Ayetel Kürsi ile imtihanı: Özel’in abdest görüntüleri sonrası şimdi de bu!

CHP'deki 'mutlak butlan' kararları ve hezimetin ardından partiden tasfiye edilince "Yeni Parti" adı altında oluşuma giden Özgür Özel ve ekibi, skandallarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan abdest görüntüleri tartışılırken, şimdi de Trabzon'daki avanelerinden Akçaabat İlçe Başkanı Emre Şahin Köroğlu’nun açılışta Ayetel Kürsi’yi okuyamaması rezaleti patlak verdi.

CHP çatısı altındaki skandallarıyla hafızalara kazınan ve koltuğu kaybettikten sonra 'Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in yandaşları, dini değerleri siyasi şovlarına alet etmeye çalışırken bir kez daha eline yüzüne bulaştırdı. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel’in abdest aldığı anlara ilişkin servis edilen görüntülerin yankısı sürerken, bu kez Trabzon Akçaabat’tan gelen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

İLÇE BİNASI AÇILIŞINDA BÜYÜK REZALET

CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in safına geçen Yeni Parti Akçaabat İlçe Başkanı Emre Şahin Köroğlu, ilçe binasının açılış töreninde kameraların karşısına geçti. Tören esnasında samimiyetten uzak bir şov edasıyla Ayetel Kürsi’yi okumaya kalkan Köroğlu, tek bir ayeti bile doğru düzgün telaffuz edemeyerek büyük bir skandala imza attı. Girişimi başarısızlıkla sonuçlanan ve ne okuduğunu kendisi de bilemeyen ilçe başkanının o halleri, açılışa katılanların ve ekran başındakilerin tepkisini çekti.

"DİNDEN İMANDAN ANLAMAYAN CAHİLLERİN ŞOVMENLİĞİ"

Dini vecibeleri ve duaları sadece oy toplama aracı olarak gören zihniyetin son temsilcisi olan Köroğlu'nun bu rezaleti, sosyal medyada da kısa sürede infile neden oldu. Vatandaşlar, "Ne din biliyorlar ne iman, tek deritleri milleti kandırmak" diyerek tepkilerini dile getirdi. CHP'den şutlandıktan sonra muhafazakar seçmene şirin görünmek için her kılığa giren Özel ve avanelerinin bu çaresiz tiyatrosu, maskelerini bir kez daha düşürmüş oldu.