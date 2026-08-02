  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mustafa Armağan yazdı: Hac Türkiye'de yasak, Yunanistan'da serbestti! İşte ibretlik hikâye Murat Alan yazdı: İspanya'ya ödetilen bedelin arkasında hangi hesap var? Hamas'tan yüzleri kızartan ifşa... 'İslam Dünyası Bizi Yalnız Bıraktı!' ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: "Ortadoğu'yu terk edin" Axios'tan dikkat çeken iddia! Muhammed bin Selman'dan Trump'a: İran'a saldırma çağrısı 2 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 2 Ağustos 1696: İsmail Hakkı Toprak'ın vefatı (Mutasavvıf) Rusya'nın kalbinde korkunç saldırı! 21 kişi yaralandı Nazca Çizgileri turunda uçak faciası: 13 kişi yaşamını yitirdi ABD'ye İran resti! İzin vermeyecekler
Gündem Yeni Partili ismin Ayetel Kürsi ile imtihanı: Özel’in abdest görüntüleri sonrası şimdi de bu!
Gündem

Yeni Partili ismin Ayetel Kürsi ile imtihanı: Özel’in abdest görüntüleri sonrası şimdi de bu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Geçtiğimiz günlerde CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel’in abdest aldığı görüntüler kamuoyuna servis edilirken şimdi de istifa ederek Yeni Parti’ye katılan Akçaabat İlçe Başkanı Emre Şahin Köroğlu gündem oldu. İlçe binası açılışında Ayetel Kürsi’yi okumaya çalışan Köroğlu’nun girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

CHP'deki 'mutlak butlan' kararları ve hezimetin ardından partiden tasfiye edilince "Yeni Parti" adı altında oluşuma giden Özgür Özel ve ekibi, skandallarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan abdest görüntüleri tartışılırken, şimdi de Trabzon'daki avanelerinden Akçaabat İlçe Başkanı Emre Şahin Köroğlu’nun açılışta Ayetel Kürsi’yi okuyamaması rezaleti patlak verdi.

CHP çatısı altındaki skandallarıyla hafızalara kazınan ve koltuğu kaybettikten sonra 'Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in yandaşları, dini değerleri siyasi şovlarına alet etmeye çalışırken bir kez daha eline yüzüne bulaştırdı. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel’in abdest aldığı anlara ilişkin servis edilen görüntülerin yankısı sürerken, bu kez Trabzon Akçaabat’tan gelen görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

İLÇE BİNASI AÇILIŞINDA BÜYÜK REZALET

CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in safına geçen Yeni Parti Akçaabat İlçe Başkanı Emre Şahin Köroğlu, ilçe binasının açılış töreninde kameraların karşısına geçti. Tören esnasında samimiyetten uzak bir şov edasıyla Ayetel Kürsi’yi okumaya kalkan Köroğlu, tek bir ayeti bile doğru düzgün telaffuz edemeyerek büyük bir skandala imza attı. Girişimi başarısızlıkla sonuçlanan ve ne okuduğunu kendisi de bilemeyen ilçe başkanının o halleri, açılışa katılanların ve ekran başındakilerin tepkisini çekti.

"DİNDEN İMANDAN ANLAMAYAN CAHİLLERİN ŞOVMENLİĞİ"

Dini vecibeleri ve duaları sadece oy toplama aracı olarak gören zihniyetin son temsilcisi olan Köroğlu'nun bu rezaleti, sosyal medyada da kısa sürede infile neden oldu. Vatandaşlar, "Ne din biliyorlar ne iman, tek deritleri milleti kandırmak" diyerek tepkilerini dile getirdi. CHP'den şutlandıktan sonra muhafazakar seçmene şirin görünmek için her kılığa giren Özel ve avanelerinin bu çaresiz tiyatrosu, maskelerini bir kez daha düşürmüş oldu.

Özgür Özel Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını tarif etti! İmamoğlu'na kapı kapandı mı?
Özgür Özel Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını tarif etti! İmamoğlu'na kapı kapandı mı?

Gündem

Özgür Özel Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını tarif etti! İmamoğlu'na kapı kapandı mı?

Özgür Özel'e tarihi uyarı! 'Aklı varsa Erdoğan'ın yolunu izler'
Özgür Özel'e tarihi uyarı! 'Aklı varsa Erdoğan'ın yolunu izler'

Siyaset

Özgür Özel'e tarihi uyarı! 'Aklı varsa Erdoğan'ın yolunu izler'

Özgür Özel'in Abdest Görüntüleri, Yapıcıoğlu'nun "Din İstismarı" Eleştirilerini Yeniden Gündeme Getirdi
Özgür Özel'in Abdest Görüntüleri, Yapıcıoğlu'nun "Din İstismarı" Eleştirilerini Yeniden Gündeme Getirdi

Gündem

Özgür Özel'in Abdest Görüntüleri, Yapıcıoğlu'nun "Din İstismarı" Eleştirilerini Yeniden Gündeme Getirdi

Gürsel Tekin adını koydu CHP’deki kavga müteahhitlerle müşahitler kavgası
Gürsel Tekin adını koydu CHP’deki kavga müteahhitlerle müşahitler kavgası

Siyaset

Gürsel Tekin adını koydu CHP’deki kavga müteahhitlerle müşahitler kavgası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şener

İyi tarafından bakalım, çocuklar ilk okuyuşunda takılabiliyorlarsa, öğrenme sürecinde siyasi şahısları da fazla zorlamayalım. Önemli olan devamlılık.

İt izini at izine karıştırmaya çalışıyorlarvama,

Reis atını da itini de bilir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23