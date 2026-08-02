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Dünya Bütün dünya merak ediyordu! İran’dan ‘Hürmüz’ iddialarına cevap
Dünya

Bütün dünya merak ediyordu! İran’dan ‘Hürmüz’ iddialarına cevap

Yeniakit Publisher
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Bütün dünya merak ediyordu! İran’dan ‘Hürmüz’ iddialarına cevap

Siyonist devlet İsrail’in televizyonlarından olan Kanal 12, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün İran ile Umman arasında paylaşılmasını öngören ABD-Katar anlaşmasını kabul ettiği" şeklinde haber servis yaptı. İran’dan bu haber için yalanlama geldi.

İran, İsrail basınının ortaya attığı "İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün İran ile Umman arasında paylaşılmasını öngören ABD-Katar anlaşmasını kabul ettiği" iddiasını yalanladı.

İsrailli Kanal 12 televizyonunun "Hürmüz Boğazı" iddialarına yalanlama geldi. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre; ülkenin müzakere heyetinden bir yetkili, "Arakçi’nin, boğazın kontrolünün İran ile Umman arasında paylaşılmasını öngören ABD-Katar anlaşmasını kabul ettiğini öne süren haber gerçeği yansıtmıyor" açıklamasını yaptı.

Ajans ayrıca İranlı bir askeri kaynağın, hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın İran Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon sağlamayan hiçbir gemiye açık olmadığını söylediğini aktardı.

KANAL 12’NİN İDDİASI NEYDİ?

İsrailli televizyon kanalı Kanal 12, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda uzlaşma anlaşmasını kabul ettiğini ve bunun ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik planlanan saldırıyı iptal etmesine yol açtığını öne sürmüştü. İki diplomata dayandırılan habere göre, Katar ve ABD tarafından hazırlanan uzlaşma anlaşması kapsamında gemiler, Hürmüz Boğazı’nın İran kontrolündeki tarafından Basra Körfezi’ne girecek ve Umman tarafındaki bölümden çıkış yapacaktı.

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