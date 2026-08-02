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Aktüel Ekipler incelemeye aldı! Tarlasında gördü panik oldu
Aktüel

Ekipler incelemeye aldı! Tarlasında gördü panik oldu

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Ekipler incelemeye aldı! Tarlasında gördü panik oldu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir tarlaya düşen insansız hava aracı, arazi sahibi tarafından bulundu.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Örhenli köyünde tarlasına giden bir vatandaş, yerde insansız hava aracı buldu.

 

Olay, Taşköprü ilçesi Örhenli köyü Çanşa Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlaya insansız hava aracı (İHA) düştü. İHA'yı bulan tarla sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler incelemelerde bulundu. Daha sonra İHA incelenmek üzere bulunduğu yerden alındı.

 

İnsansız hava aracının iletişimin kopması neticesinde düştüğü değerlendiriliyor.

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