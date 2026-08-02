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Siyaset Mikrofon açık unutulunca olanlar oldu! Özgür’e destek verene maaş iddiası
Siyaset

Mikrofon açık unutulunca olanlar oldu! Özgür’e destek verene maaş iddiası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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CHP’den istifa eden Özgür Özel ve 91 milletvekilinin kurduğu Yeni Parti, bir canlı yayında mikrofonu açık kalan Faruk Turan’ın destekçi sosyal medyacılara para dağıttığını öne süren ses kaydı iddiasıyla çalkalanıyor.

Mutlak butlan kararının ardından yönetim krizinin yaşandığı CHP'de Özgür Özel ve 90 milletvekili istifa etmiş, CHP'den ayrılan ekip Yeni Parti'yi kurma kararı aldıklarını resmen ilan etmişti. Partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilirken Özgür Özel ise genel başkan olarak seçilmişti. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, TBMM Başkanvekilliği görevine seçilirken, Grup Yönetim Kurulu'nda Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Seyit Torun ve Özgür Karabat yer almıştı.

Gözler Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye çevrilmişken, sosyal medyada yayınlanan bir ses kaydı, dikkat çeken iddiayı gündeme taşıdı.

 

İddiaya göre; Yeni Parti sosyal medya ilişkileriyle ilgili bir space yayınında Faruk Turan adlı kişinin mikrofonu açık kaldı. Grupta yönetici olarak görünen Faruk Turan, iddiaya göre Özgür Özel’e destek veren sosyal medyacılara para dağıttı.

Turan’ın yayına yansıyan sesinde “Bir bilgi sana attım, birini daha attım geldi mi? Tamam 18, 2 dağıtacağım sana reis. Sana 48 bin geçiyor, 70 bin lira daha gelecek işte” ifadelerini kullandığı duyuldu. Bu sırada çok sayıda Yeni Partilinin Turan'ı uyarmaya çalıştığı ve mikrofonunu kapatması için seslendikleri işitildi.

 

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ses kaydına ilişkin Yeni Parti ekibi ve yetkililerinden bir açıklama gelmezken, medyada “Neyin pazarlığını yapıyorlar?”, “Kaynakları sorulsun”, “Bu paralar nereden geliyor?” gibi yorumlar yapıldı.

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