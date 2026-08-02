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Yerel Batman'da korku dolu anlar! Yangın köylere ulaşmadan söndürüldü
Yerel

Batman'da korku dolu anlar! Yangın köylere ulaşmadan söndürüldü

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Batman'da korku dolu anlar! Yangın köylere ulaşmadan söndürüldü

Batman’ın Sason ilçesi kırsalında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarına yaklaştı.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Şahinli köyü kırsalında çıkan yangın paniğe neden oldu.

 

Batman Orman İşletme Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yangın Sason Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında çıktı. Yangının büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangına müdahalede Batman Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve orman yangın işçileri görev aldı. Ayrıca Sason Belediyesine ait 1 itfaiye aracı, Sason İlçe Özel İdaresine ait 1 sulama tankeri ve 1 JCB iş makinesi, Batman Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ile Sason İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek verdi. Bölge halkının da katıldığı çalışmalar neticesi yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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