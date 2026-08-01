Çatıdaki çıplak şahıs paniğe neden oldu! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan ilginç olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Bir binanın çatı katında çıplak halde dolaşan kişiyi gören vatandaşlar, şahsın intihar edeceğini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Olay, öğle saatlerinde Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Mebusan Yokuşu'nda meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olası bir intihar girişimine karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler çatıdaki şahsa ulaşmak için çalışma başlattı.

Gerçek incelemede ortaya çıktı

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda çatıda bulunan kişinin turist olduğu ve olayın ilk değerlendirildiği gibi bir intihar girişimi olmadığı anlaşıldı.

Şahsın davranışlarının çevredeki vatandaşlar tarafından yanlış yorumlanması üzerine yapılan ihbarın ardından ekipler normale dönerken, olay herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

İnşaat işçisi yaşananları anlattı

Olay sırasında yan taraftaki inşaatta çalışan Mustafa Örs, yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. 'Bu kime hareket yapıyor?' dedik. Biz utandık, geriye döndük. Bir daha baktık, adam tekrar diğer tarafa hareket yapıyor. Biz işçiyiz. Bir şey diyemedik, çektik gittik."

Olay, ekiplerin incelemesinin ardından herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan son buldu.