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Yaşam 19 kişi hastanelik oldu! Malatya’da alevler eve ve ahırlara sıçradı
Yaşam

19 kişi hastanelik oldu! Malatya’da alevler eve ve ahırlara sıçradı

Yeniakit Publisher
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Malatya Darende'de çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumandan etkilenen 19 kişi hastaneye başvururken, bir itfaiye personeli ileri tedavi için başka hastaneye sevk edildi.

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi’nde çıkan yangın, bir evin çatısı ile 2 ahırda hasara yol açtı.

 

Yangın, saat 13.30 sıralarında Darende ilçesi Yeşiltaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bir ev ve eklentilerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, Darende Belediyesi'ne ait su tankerleri ile iş makineleri sevk edildi. Darende Belediyesi'nin tüm ekiplerini seferber ettiği yangın, vatandaşların da desteğiyle kısmen kontrol altına alındı. Yangında 2 ahır ile bir evin çatısında hasar meydana geldi.

 

Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da destek verdiği yangında dumandan etkilenen F.K. (68), S.K. (39), N.G. (51), A.G. (57), İ.Ö. (44), Ş.G. (38), N.K. (41), Y.G. (41), S.G. (16), B.G. (39), F.K. (42), F.K. (27), A.G. (30), Y.G. (27), B.G. (29), F.A. (36), F.A. (36) ve B.G. (36) ise ilçe devlet hastanesine başvurdu.

 

İtfaiye memuru F.K. (42)'nin hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edilmesine karar verildi.

Yangından etkilenenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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