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Gündem Oyuncu Can Kolukısa yaşamını yitirdi! Desteği marjinal gruplara, imzası ahlaksızlığaydı
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Oyuncu Can Kolukısa yaşamını yitirdi! Desteği marjinal gruplara, imzası ahlaksızlığaydı

Yeniakit Publisher
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Oyuncu Can Kolukısa yaşamını yitirdi! Desteği marjinal gruplara, imzası ahlaksızlığaydı

Kariyeri boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti. Sosyal medyada ailesi tarafından ölüm haberi duyurulan Kolukısa, oyunculuğundan ziyade milli ve manevi değerleri hedef alan çıkışlarıyla hatırlanıyordu. Kendilerini 'aydın' olarak tanımlayan bir grupla birlikte hareket eden Kolukısa; Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara destek vermiş, marjinal grupların ve LGBTİ ahlaksızlığının meşrulaştırılmaya çalışıldığı bildirilere imza atmaktan geri durmamıştı.

Birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan oyuncu Can Kolukısa yaşamını yitirdi. 'Kapıcılar Kralı', 'Züğürt Ağa' ve 'Selamsız Bandosu' gibi yapımlarda rol alan Can Kolukısa, 92 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem toplumsal hassasiyetlere ve değerlere karşı imzaladığı bildirilerle tepki çekmişti.

Vefat haberini oyuncunun ailesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Ekranlarda yer aldığı yapımların yanı sıra ideolojik tutumuyla da tanındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde sokakları karıştırmaya çalışan provokatörlere arka çıkan 'sözde aydın' sinemacılarla birlikte saf tutan Kolukısa; kamuoyunda büyük tepki toplayan LGBTİ dayatmasını savunmuş, meşru yönetimi ve adli adımları hedef alan skandal açıklamalara imza atmıştı. 

ÖLÜM HABERİNİ AİLESİ DUYURDU

Can Kolukısa’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Babamızı kaybettik. Devri daim olsun. Cenaze bilgileri daha sonra duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

92 yaşında vefat eden oyuncu, pek çok dizide de rol almıştı. Kolukısa, 'Asmalı Konak', 'Gibi', 'Muhteşem Yüzyıl', 'İnci Taneleri' ve son olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

BİR ÇOK YAPIMLARDA ROL ALDI

Can Kolukısa, uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyerinde Türk sinemasının hafızalara kazınan birçok filminde kamera karşısına geçti.

“Kapıcılar Kralı”, “Züğürt Ağa” ve “Selamsız Bandosu” gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Kolukısa, son dönemdeki ideolojik kararlarıyla pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılanan isimdi. 

CAN KOLUKISA KİMDİR?

Can Kolukısa (d. 14 Mayıs 1934, Eskişehir) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Türk sinemasında birçok önemli projede karakter oyuncusu olarak yer alan oyuncu, Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro öğrenimi gördü. Bu yıllarda tanıştığı Pınar Kür ile evlendi.

1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosunda tiyatroya başladı. Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları çalıştığı tiyatrolar arasındadır. Oyuncu 1991-1992 yılları arasında Gaziantep Şehir Tiyatrosunda sanat yönetmenliği yaptı.

Can Kolukısa, kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı. Kapıcılar Kralı, Züğürt Ağa ve Selamsız Bandosu filmlerinde rol almıştı. 

Kolukısa; Asmalı Konak, Muhteşem Yüzyıl, Gibi, İnci Taneleri ve son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinde izleyiciyle buluştu.

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Yorumlar

Cemil Kalaran

Ateşi bol olsun dinsiz inançsız yaşadı dinsiz imansız geberdi gitti o çok sevdiği lut kavmiyle yargılanacağı günü beklesin 92 yıl şeytani amaçlara hizmet etmiş ziyan edilen ömür
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