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Yerel Ekipler cansız bedenleri vinçle çıkarabildi! Traktör devrildi, karı koca altında kaldı
Yerel

Ekipler cansız bedenleri vinçle çıkarabildi! Traktör devrildi, karı koca altında kaldı

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Ekipler cansız bedenleri vinçle çıkarabildi! Traktör devrildi, karı koca altında kaldı

Edirne’de kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Raşit Taşkın ile eşi Fatma Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edirne’nin Üyüklütatar köyünde Raşit Taşkın’ın kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu acı bir kaza yaşandı.

 

Merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde, Raşit Taşkın idaresindeki 22 DF 529 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, devrilen traktörün altında kalan sürücü ve eşi Fatma Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

 

Cenazeler, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından vinç yardımıyla traktörün altından çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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