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Yerel Sosyal medyadan büyük tepki topladı! Çocuğuna lahmacun alan anneye iğrenç muamele
Yerel

Sosyal medyadan büyük tepki topladı! Çocuğuna lahmacun alan anneye iğrenç muamele

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adana’da Lahmacuncu Ali Usta adıyla satış yapan seyyar satıcının, çocuğuna lahmacun alan anneye karşı tavırları büyük tepki topladı. Çocuğunun yanında anneyi rencide eden sözler sarf eden şahıs, poşet isteyen anneye, “Ben 5’ten aşağı vermiyorum. Çocuk 1 tane vereyim. Poşete koy, kağıda sar” diyerek söylendi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kadın ve oğlu seyyar lahmacun satan bir seyyar satıcının yanına gelerek bir lahmacun satın almak istedi. Ancak satıcı, "5'ten az satmıyorum" diyerek, satış yapmak istemedi. Tepki üzerine kadın 2 adet lahmacun satın alacağını söyledi. Satıcı ise "Normalde 5'ten az satmam ama çocuk için vereyim, para verme, git" dedi.

Bu sırada satıcı kadının verdiği parayı cebine koyarken, kadının poşet istemesi üzerine de sinirlenerek "Yahu 2 tane alıyorsun, poşete koy, kağıda sar diyorsun." şeklinde konuştu.

 

O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülenirken sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

TEZGAHI KALDIRILDI

Kısa süre sonra yayımladığı videoda yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten satıcı, "Benim bir satış stratejim var, en az 5 porsiyon satıyorum. Ama bir gariban gelse ona veririm para da almam. Videodan sonra çok üzüldüm. Ben böyle bir insan değilim." diyerek kamuoyundan özür diledi.

 

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından harekete geçen Seyhan Belediyesi zabıta ekipleri, satıcının tezgâhını kaldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

 

"İlgili mekanda yapılan inceleme neticesinde; Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca, söz konusu kişi adına herhangi bir resmi kaydın bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ilgili şahsın tezgâhı yer işgali nedeniyle Zabıta ekiplerimizce kaldırılmış olup, hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. Esnaf ahlakı; sadece ticaret yapmak değil, vicdanla hareket etmek, kul hakkını gözetmek ve insan onurunu korumaktır. Bizler, asırlardır Ahilik geleneğini yaşatan bir medeniyetin evlatlarıyız. Hiçbir çocuğun mahcup olmasına, hiçbir annenin incinmesine, hiçbir vatandaşımızın onurunun zedelenmesine göz yumamayız. Ticaretin bereketi; dürüstlükten, merhametten ve güven duygusundan beslenir. Toplumsal vicdanı yaralayan her türlü davranışın karşısında olmaya, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Konu tarafımızca yakından takip edilmektedir."

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Yorumlar

Türkiyem

Merhamet diye bir şey kalmadi

HAMDİ

Bu azgınlık ve doyumsuzluk bütün toplumu bitirecek..Gençlerimizde aynı,yaşlımızda aynı.Biraz kendimize gelebilsek..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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