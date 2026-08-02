'Çakma komserin' aylık geliri dudak uçuklattı! Tüm beyanları unutun, bu başka...

Gözaltı kararıyla gündeme bomba gibi düşen CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun resmi makamlara sunduğu mal varlığı beyanında çok sayıda lüks mülk yer alıyor.

CHP'li belediye başkanının bildirdiği listede Çeşme ve Urla'da müstakil evler, İstanbul Büyükyalı'da bir loft daire, Ankara ve İzmir Güzelyalı'da daireler ile Ayvalık'ta hisseli arsa bulunuyor.

Ayrıca Ordu'da fındık bahçelerine sahip olduğunu ve aylık gelirinin 2.5 milyon lira olduğunu beyan eden Beşikçioğlu'nun garajında 1 adet Audi A6 marka lüks otomobil ile 2 adet motosiklet yer alıyor.

Beşikçioğlu'nun beyan ettiği mal varlığı şu şekilde:

- Çeşme'de müstakil ev

- Urla'da %50 hisseli müstakil ev

- Ordu'da fındık bahçeleri

- İzmir Güzelyalı'da daire

- Ankara'da daire

- Ayvalık'ta hisseli arsa

- İstanbul Büyükyalı'da loft daire

- Audi A6

- 2 motosiklet