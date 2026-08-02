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Dünya Fransa'da kimyasal alarm! 30 bin kişiye acil evden çıkmayın uyarısı!
Dünya

Fransa'da kimyasal alarm! 30 bin kişiye acil evden çıkmayın uyarısı!

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Fransa'da kimyasal alarm! 30 bin kişiye acil evden çıkmayın uyarısı!

Fransa'da bir fabrika deposunda meydana gelen dev yangın sonrası insan sağlığını tehdit eden tehlikeli maddeler havaya yayıldı. Bölgede alarm durumuna geçen yetkililer, 30 bin civarında mahalle sakininden acil durum kapsamında evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin Moselle vilayetindeki Gandrange kentindeki bir fabrika deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangında, zehirli maddelerin salınımı nedeniyle civardaki 5 kasabada yaklaşık 30 bin kişiye "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

Yaklaşık 150 itfaiye erinin görevlendirildiği yangın söndürülürken, olayda 3 kişi hafif yaralandı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölge sakinlerinin evlerinden çıkabileceği bildirilirken, tehlikeli maddelerin temizlenmesi için sahadaki operasyonlar ve hava kalitesi ölçümleri devam ediyor. 

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