Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar: Tarım kredilerini yaklaşık 6 kat artırarak 480 milyar liraya çıkardık

Ziraat Bankası tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programı Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Programın açılışında konuşan Çakar, 2021'de tarım bankacılığı konusundaki stratejilerini "tarım ekosisteminin finansmanı" olarak belirlediklerini kaydederek, bankanın 2020-2024 dönemindeki rakamları hakkında bilgi verdi.

Bu dönemde bankayı yaklaşık 5 kat büyüttüklerini dile getiren Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aktiflerimizi 943 milyar liradan 4,2 trilyon liraya, nakdi kredilerimizi 569 milyar liradan 2,1 trilyon liraya, öz kaynaklarımızı 93 milyar liradan 359 milyar liraya çıkardık. 18 ülke 120 noktada faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük ve global bankası olarak salgın, bölgesel savaşlar, deprem ve global ekonomideki dalgalanmalar gibi pek çok olumsuzluğun yaşandığı bu dönemde bir yandan ülkemizin makroekonomik politikalarına tam destek verirken, bir yandan da topladığımız kaynakları ve Ziraat Bankasının tüm enerjisini başta tarım olmak üzere yatırım, istihdam, imalat, savunma sanayisi, ihracat ve enerji üretimi gibi 'Türkiye Yüzyılı' için elzem alanlara yönlendirdik."

"Tarım kredilerini yaklaşık 6 kat artırarak 480 milyar liraya çıkardık"

Alpaslan Çakar, çiftçilere çözüm odaklı olacaklarının, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir finansman sağlayacaklarının, onlarla güçlü bir iletişim kuracaklarının sözünü verdiklerini anlattı.

2020-2024 döneminde bankanın aktiflerini yaklaşık 5 katına, nakdi kredilerini 3,7 katına çıkardıkları dile getiren Çakar, çiftçilere kullandırdıkları tarım kredilerini yaklaşık 6 kat artırarak 80 milyar liradan 480 milyar liraya çıkardıklarını vurguladı.

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Çakar, "Finansman sağladığımız çiftçi sayısını yüzde 82 artırarak 1,2 milyon kişiye çıkardık. Çiftçilerimizin bugün itibarıyla kullandıkları her 100 liralık kredinin 75'ini münhasıran Ziraat Bankası vermiş bulunuyor. Yani yüzde 75 sektör payına ulaşmış durumdayız. Toplam tarım kredilerinin yüzde 91'i sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Sübvansiyonlu kredilerin faizlerinin yüzde 69'u Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanıyor" diye konuştu.

Alpaslan Çakar, bu kredilerin 110 milyar liraya ve 577 bin müşteriye denk gelen kısmının faizinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını bildirdi.

"Tarımsal kredi portföylerinin yüzde 70'i işletme, yüzde 30'u yatırım kredilerinden oluşuyor"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, tarımsal kredi portföylerinin genel yapısına bakıldığında kredilerin yüzde 70'inin işletme kredilerinden, yüzde 30'unu yatırım kredilerinden oluştuğunu söyledi.

Kredilerin en çok bitkisel üretim, sonrasında ise hayvansal üretim ve tarımsal mekanizasyon alanlarında verildiğini ifade eden Çakar, şu açıklamalarda bulundu:

"Sözleşmeli üretim konusunda da büyük ilerleme kaydettik. 35 bin üreticimizin sözleşmeli üretimle uygun maliyetli girdiye ulaşmasına ve pazar sorunu yaşamadan ürünlerini satmasına olanak sağladık. Küçükbaş hayvancılığa yönelik 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projemiz kapsamında 8 bin 350 üreticimiz 1,4 milyar lira kredi kullandı. Bu projenin büyükbaş süt hayvancılığına yönelik uygulamasında ise 1000 üreticimiz 575 milyon lira kredi kullanmış bulunuyor."

Çakar, diğer bankalarda tarımsal kredi kullanan üreticilerin borçlarını, talep etmeleri halinde Ziraat Bankasına transfer etmeleri için yardımcı olduklarını söyleyerek, "Bu kapsamda da 2 bin 150 üreticimiz yararlandı ve 500 milyon lira kredi kullandı. Üreticimizin oradaki ödeme gücünü bile dikkate almadan transferine olanak sağladık" şeklinde konuştu.

"Bu yıl sendikasyonumuzun temasını sürdürülebilir tarım finansmanı olarak belirledik"

Son iki yılda hububat destekleme avans kredisinden 500 binin üzerinde üreticinin yararlandığı bilgisini paylaşan Çakar, 9,7 milyar lira krediyle üreticilerin destekleme ödemelerini avans olarak kullandıklarını anlattı.

Çakar, "Tarımsal mekanizasyon, jeotermal seracılık, modern basınçlı sulama sistemleri, tarımda yenilenebilir enerji kullanımı, sözleşmeli üretim gibi alanlar başta olmak üzere, tarımsal üretim ve yatırımlara kredi vererek, tarımda ölçek ekonomisinin, teknoloji kullanımının ve tarımsal üretimde sürdürebilirliğin kalkınmasına katkı sağladık" şeklinde konuştu.

Deprem bölgesine de değinen Çakar, bölgedeki üreticilerin tarım kredilerinin tamamını faizsiz olarak ertelediklerini, hayatlarını kaybeden üreticilerin borçlarını sildiklerini bildirdi.

Çakar, tarımı memleket meselesi ve ülkenin geleceği olarak gördüklerinin altını çizerek, "Öyle ki 1,7 milyar dolarlık hacmiyle bankacılık sektörümüzün en büyük sendikasyonu olan 2024 yılı sendikasyonumuzun temasını sürdürülebilir tarım finansmanı olarak belirleyerek çıktık. Yaklaşık 50 ülkeden 70 civarında bankanın teveccühü söz konusu oldu" bilgisini verdi.

Çiftçiler için hazırladıkları ve bundan sonra da sürekli geliştirecekleri "Ziraat Çiftçi" platformunu bugün kullanıma sunduklarını vurgulayan Çakar, platform üzerinden çiftçilerin bankadaki bütün hesaplarını kontrol edebileceğini ve kredi başvurusu yapabileceğini sözlerine ekledi.