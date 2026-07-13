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Gündem Memleketine gezmeye gitti, ayı bacağını kırdı!
Gündem

Memleketine gezmeye gitti, ayı bacağını kırdı!

Yeniakit Publisher
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Memleketine gezmeye gitti, ayı bacağını kırdı!

İzmir'den tatil için memleketi Kars'ın Sarıkamış ilçesine giden 65 yaşındaki Ali Özkan, köyünde gezerken aniden karşısına çıkan bir ayının saldırısına uğradı. Bacağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özkan, sürüne sürüne yanlarına gittiği çobanların yardımıyla hayata tutundu.

Sarıkamış ilçesine bağlı Parmakdere köyünde gezmeye çıkan 65 yaşındaki Ali Özkan, önüne aniden çıkan bir ayının saldırısına uğradı. Bacağı kırılan ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Özkan, arazide bir süre süründükten sonra yola çıkarak çevredeki çobanlardan yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, Özkan'ı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Özkan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AYAĞIMI KIRIP GİTTİ

Ayı saldırısında yaralanan Ali Özkan, İzmir'den memleketi Kars'a geldiğini ifade ederek, "Çayırlık alanı gezerken üst tarafta bulunan ağaçlık alanda yavru ayılar vardı, bir anda bana saldırdı. Karşıma aniden çıktı fark etmedim, göğsüme pençe vurdu ben düştüm ayaklarıma sarıldı, yavruları olan biteni izliyordu. Bağırdım daha sonra ayağımı kırdı gitti. Etrafta kimse yoktu Sürüne sürüne ilerleyip çobanlara sesimi duyurdum, geldiler yardım ettiler" diye konuştu. Özkan'ın tedavisi devam ediyor.

 

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