  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Haluk Levent’in suç ortakları 'Hürmüz'ü biz yöneteceğiz' diyen Trump'a jet cevap: ABD'ye destek vereni vururuz! Dışişleri'nden Kıbrıs'a sözde temsilci atamasına tepki: Tarafsızlığını yitiren AB'nin iç meselesi Haluk Levent’ten olay itiraf! 'Atatürkçülerin huyuna gidiyor' yorumuna böyle cevap vermiş Haftalarca linç edilmişti... Deniz Akkaya'nın yıllar önceki Haluk Levent yorumu yine gündem oldu Yılmaz Özdil'in Haluk Levent itirafı olay oldu Kılıçdaroğlu’nun avukatı Özel’ci vekillere böyle seslendi: Şovmen kılıklılar! Irkçılık yapıp nefret suçu işlemişti… Tanju Özcan’a skandal bir kararla beraat verildi! 'Töre' lafta, Enginyurt ön safta! Geçmişin ülkücüsü bugün solun türkücüsü AB, Gazze’ye yardım girişimi başlattı! Siyoniste kepçeyle, Gazze'ye şırıngayla
Dünya Macaristan’da anayasa değişikliği kabul edildi! Cumhurbaşkanı görevden alınacak
Dünya

Macaristan’da anayasa değişikliği kabul edildi! Cumhurbaşkanı görevden alınacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Macaristan’da anayasa değişikliği kabul edildi! Cumhurbaşkanı görevden alınacak

Macaristan Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un görev süresini sona erdirecek hükümleri de içeren anayasa değişikliği paketini kabul etti. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle parlamentonun 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi öngörülüyor.

Macaristan basınında yer alan haberlere göre, parlamentoda anayasanın 17’nci değişiklik paketi ele alındı.

Paket, Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’un görev süresinin sona erdirilmesine ilişkin hükümleri de içeriyor.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, parlamentoda yaptığı konuşmada, düzenlemenin eski Başbakan Viktor Orban döneminde oluşturulan siyasi ve kurumsal yapıyı tasfiye etmeye yönelik reform sürecinin önemli bir adımı olduğunu belirterek, "Bu anayasaya dokunmamak Macar ulusuna ihanet olurdu." dedi.

Magyar, Cumhurbaşkanı Sulyok'un anayasa değişikliğini beş gün içinde imzalamaması halinde parlamento tarafından hakkında görevden alma sürecinin başlatılacağını vurguladı.

ORBAN'IN PARTİSİ BOYKOT ETTİ

Anayasanın 17'nci değişiklik paketi, 199 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 139 kabul ve 6 ret oyuyla kabul edildi. Muhalefetteki eski Başbakan Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Partisi ile Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) milletvekilleri oturumu ve oylamayı boykot etti.

Anayasa değişikliğinde, Sulyok'un görev süresinin toplumun kendisine duyduğu "ciddi güven kaybı" nedeniyle sona erdirileceği belirtildi.

SINIR GETİRİLECEK

Değişiklik kapsamında, Anayasa Mahkemesi üyeleri için de yeniden 70 yaş sınırı getirilecek.

Orban'a yakın isimlerden biri olarak görülen Anayasa Mahkemesi Başkanı ve eski Başsavcı Peter Polt ile 70 yaşını aşmış üç Anayasa Mahkemesi üyesinin görevleri, anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden iki ay sonra sona erecek.

Değişiklikle ayrıca milletvekilleri için en fazla 12 yıllık görev süresi sınırı getiriliyor. Buna göre, üç dönem veya toplam 12 yıl milletvekilliği yapan kişiler, bir sonraki parlamento seçimlerinde yeniden aday olamayacak.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından parlamentonun 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi öngörülüyor.

- BAŞBAKAN, GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA CUMHURBAŞKANI'NI İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, 12 Nisan'daki seçimi kazanmasının ardından, "Viktor Orban'ın kuklası" diye nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Sulyok'u istifaya çağırmış, istifa etmemesi durumunda anayasa değişikliğine gideceklerini belirtmişti.

Sulyok'un istifa etmeyeceğini açıklamasının ardından Magyar, 5 Temmuz'da, mevcut cumhurbaşkanının görevden alınmasını da içeren bir anayasa değişikliği teklifini Meclise sunmuştu.

Orban liderliğindeki Fidesz, mevcut cumhurbaşkanının görevden alınmasını öngören anayasa değişikliği teklifini protesto etmek amacıyla başkent Budapeşte'de gösteri düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Sulyok, düzenlemenin demokratik ilkelere uygunluğunun incelenmesi amacıyla Venedik Komisyonu ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

- MACARİSTAN'DA GENEL SEÇİMLERİ BÜYÜK FARKLA TİSZA KAZANMIŞTI

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimleri, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) büyük farkla kazanmıştı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

Macaristan Ulusal Meclisinde 9 Mayıs'ta yapılan açılış oturumunda, Magyar yemin ederek resmen ülkenin başbakanı olmuştu ve 16 yıllık Viktor Orban iktidarına son vermişti.

Avrupa’nın kalesi düşüyor mu! Macaristan’da Peter Magyar eliyle LGBT işgali!
Avrupa’nın kalesi düşüyor mu! Macaristan’da Peter Magyar eliyle LGBT işgali!

Avrupa

Avrupa’nın kalesi düşüyor mu! Macaristan’da Peter Magyar eliyle LGBT işgali!

Macaristan'da sıcak hava paniği!
Macaristan'da sıcak hava paniği!

Avrupa

Macaristan'da sıcak hava paniği!

Avrupa'da tarihi dönüşümün fitili ateşlendi! Macaristan'da yeni ekonomi dönemi: Avro Bölgesi için hedef 2030!
Avrupa'da tarihi dönüşümün fitili ateşlendi! Macaristan'da yeni ekonomi dönemi: Avro Bölgesi için hedef 2030!

Avrupa

Avrupa'da tarihi dönüşümün fitili ateşlendi! Macaristan'da yeni ekonomi dönemi: Avro Bölgesi için hedef 2030!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23