Yıllar önce Filistin’de de yaptılar! Kalleş İsrail’den Suriye’de kahpe plan

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin kaleme aldığı yazısında, İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Selvi, İsrail'in Suriye'nin güneyinde toprak satın alma girişimlerinin bulunduğunu söylerken, bunun uzun vadeli bir stratejinin parçası olabileceğini savundu.

DAHA ÖNCE FİLİSTİN’DE DE YAŞANDI

Selvi, yazısında terör devleti İsrail’in kuruluş sürecinden önce Filistin'de yürütülen arazi alımlarını hatırlatarak, benzer bir yöntemin bugün Suriye'de uygulanmaya çalışıldığı yönünde değerlendirmelerde bulunarak, “İsrail, toprak satın alarak yerleşme ve bulunduğu alanı genişletme projesini Suriye’de uyguluyor. Filistin topraklarını işgal etmeden önce toprak satın almışlardı, bu kez aynı yöntemi Suriye’de devreye soktular.” dedi. Bu girişimlerin özellikle Suriye'nin güneyindeki bazı bölgelerde yoğunlaştığını ifade eden Selvi, gelişmelerin bölgenin geleceği açısından yakından takip edilmesi gerektiğini açıkladı.

Yazıda, İsrail'in güvenlik politikaları bahanesiyle Suriye'de kalıcı bir etki alanı oluşturmayı hedeflediği değerlendirilirken, bölgedeki siyasi ve askeri gelişmelerin bu süreçle bağlantılı olduğu görüşüne yer verildi. Selvi, yaşanan gelişmelerin yalnızca askeri değil, demografik ve ekonomik boyutlarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Abdulkadir Selvi, söz konusu adımların Türkiye açısından da stratejik önem taşıdığını belirterek, Ankara'nın Suriye'deki gelişmeleri güvenlik perspektifiyle yakından izlediğini ifade etti. Yazıda, bölgede yaşanabilecek yeni gelişmelerin Ortadoğu'daki dengeleri etkileyebileceği değerlendirmesi de yer aldı.