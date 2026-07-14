MHP’li Yıldız’dan ‘Kurtlar Vadisi’ paylaşımı! Muhsin Başkan'ı mı kast etti: Açın şu ışıkları!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından "Kurtlar Vadisi" dizisinin efsane karakterlerinden Doğu Bey’in bir repliğini paylaştı. Heyecan uyandıran paylaşım 17 yıl sonra Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki gelişmelere işaret olarak yorumlanırken bazı kesimler ise paylaşımın, bir süre önce gerginlik yaşadığı MHP eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e gönderme olduğunu öne sürdü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı efsane dizi Kurtlar Vadisi paylaşımı heyecana neden oldu. Yıldız, dizinin unutulmaz karakterlerinden Doğu Bey’in hafızalara kazınan "Artık karanlıkta bir şey kalmayacak. Aç şu ışıkları" repliğinin yer aldığı sahneyi paylaşarak 'Neler oluyor?' notunu düştü.
MHP’YE SIZAN AJAN!
Paylaşım 17 yıl sonra Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki gelişmelere işaret olarak yorumlanırken bazı kesimler ise paylaşımın, bir süre önce gerginlik yaşadığı MHP eski Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e gönderme olduğunu öne sürdü. Yönter'in, "MHP'ye sızan ajan" çıkışıyla Eyyup Yıldız'ı işaret ettiği ve görevinden ayrıldığı iddia edilmişti.
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