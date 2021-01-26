Ziraat Bankası çalışma saatleri | Ziraat Bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Ziraat Bankası güncel mesai saatleri 2021, Ziraat Bankası saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası açılış ve kapanış saatleri (koronavirüs önlemleri), Ziraat Bankası çalışma saatleri maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan emekliler başta olmak üzere konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, çiftçi kredisi ödemesi yapacak olanların yanında EFT-Havale, fatura ödeme, para yatırma ve para çekme işlemini gerçekleştireceklerce merak edilmekte. İşte Ziraat Bankası çalışma saatleri
Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası şubelerinin yanında internet şubelerinden, hesabınıza havale, EFT geldiğinde; vadeli hesabınızın dönüşünde; Otomatik Ödeme Talimatı için hesabınızda yeterli para olmadığında; repo, Hazine Bonosu, altın alım satımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası milyonlarca emeklinin maaşında ilk tercih edilen bankalar arasında yer almata. Hafta içinde Ziraat Bankası Türkiye’nin her yerinde yoğun bir şekilde ziyaret edilmektedir. Korona salgını nedeniyle Ziraat Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki Ziraat Bankası çalışma saatleri nedir?
Ziraat Bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Ziraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.