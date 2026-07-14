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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu

Yeniakit Publisher
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Levent’in Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, “Haluk Levent ve Ahbap’a çok şaşırdım. Gerçekten şaşırdım” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı tv100 canlı yayınında Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma ve Haluk Levent’in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler döneminde Ahbap’a büyük destek verildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, yaşanan gelişmeler karşısında şaşkınlık duyduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında Haluk Levent’in Ahbap’a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Çok şaşırdığını belirten Kılıçdaroğlu, deprem döneminde vatandaşların Kızılay yerine yardımlarını Ahbap’a teslim ettiğini hatırlattı.tv100 yayınında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Haluk Levent ve Ahbap’a çok şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Deprem sırasında çıktı, insanlar Kızılay’a vermedi. Götürdü ona verdi. Arınma dediğim işte bu. Sadece CHP’de değil. Türkiye’nin genelinde, bürokraside arınma olmalı."

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