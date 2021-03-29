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Ekonomi Ziraat Bankası borç erteleme nasıl yapılır? Ziraat Bankası borçları ertelendi mi?
Ekonomi

Ziraat Bankası borç erteleme nasıl yapılır? Ziraat Bankası borçları ertelendi mi?

Ziraat Bankası, pandemi sürecince hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine büyük kolaylık sağlamayı sürdürüyor. 31 Aralık 2020 ve öncesinde yasal takibe giren eden kurumsal, tarımsal ve bireysel kredilerin ödenmesine ilişkin kolaylık sağladı. Ziraat Bankası borçları ertelendi mi? Ziraat Bankası kredi borçlanı ne zaman ödenecek? İşte Ziraat Bankası borçlarına ilişkin haberin detayları.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 11:17:00 -
Ziraat Bankası borç erteleme nasıl yapılır? Ziraat Bankası borçları ertelendi mi?

Ziraat Bankası borçları siliniyor mu? 31 Aralık 2020 ve öncesinde yasal takibe intikal eden kurumsal, tarımsal  ve bireysel kredilere ilişkin müşterilerine sağladığı ödeme kolaylığı ilgi gördü. Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacak.

Ziraat Bankası takibe giren borç ödeme başvurusu ne zaman?

Ziraat Bankası’nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes  aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulamaya daha şimdiden yoğun taleb söz konusu oldu. Ziraat Bankası takibe giren borç ödeme başvurusu ne zaman yapılır? 8 Mart 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Ziraat Bankası takibe giren borç ödeme miktarı ne kadar? Takip hesaplarına intikal bakiyesine ilişkin sınırlar bireysel kredi müşterileri için 100 Bin TL, tarımsal kredi müşterileri için 500 Bin TL ve diğer kurumsal kredi müşterileri için ise 500 Bin TL olarak  belirlenmiştir.

Ziraat Bankası borçları nasıl ödenecek?

Ziraat Bankası Kredi Risk  İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk, "Uygulamanın yürürlüğe girdiği  günden bugüne kadar geçen çok kısa sürede 15 binin üzerinde hesap sahibi  müşterimiz uygulamadan faydalanmış olup, talepler her geçen gün artarak devam  etmektedir. Talepte bulunan müşterilerimizin yüzde 90'ı bireysel, yüzde 10'u ise  tarımsal ve kurumsal segmentte yer alıyorlar." ifadelerini kullandı.Ziraat Bankası'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da  müşterilerinin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Türk, tüm müşterileri  ödeme kolaylıklarından faydalanmak üzere şubelere beklediklerini kaydetti.  31 Aralık 2020 itibarıyla takibe intikal etmiş olan banka kaynaklı  krediler için temerrüt faizli toplam borcu 1 milyon TL'yi aşmamak kaydıyla  müşteri segmenti ve anapara üst sınırı şöyle: 

Kurumsal 500.000 TL ve daha az  

Tarımsal 500.000 TL ve daha az 

Bireysel 100.000 TL ve daha az

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