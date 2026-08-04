Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor

Karataş, dünyada yaklaşık 11 bin kuş türü olduğunu, bunların içinde elli kadar türün "kreş sistemi"ni kullandığını dile getirerek, şöyle devam etti: "İnsanlar çalışmaya gittiğinde çocuklarını kreşlere bırakıyor. Burada 3-5 tane öğretmen çok sayıda kişinin çocuğuna bakıyor. İşte flamingolardaki kreş sistemi de bu şekilde. Gölde 12 bin 800 yavru var. Bunların ikişer yavrusu olduğunu düşünsek gölde 6 bin çiftin üzerinde yetişkin flamingo bulunuyor. Bunların 5 bin 500'den fazlası günlük beslenmeye giderken, kalan birkaç yüz tanesi yavruların başında duruyor. Onları herhangi bir tehlikeye karşı bir araya topluyor, gezdiriyor, doğru besin yerine götürüyor ve bu şekilde onlara özel bir kreş imkanı sağlamış oluyor. Bu kreş sistemi, flamingo ve penguen gibi çok sınırlı sayıda türde geçerli."