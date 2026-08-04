Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor
Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan yaklaşık 12 bin 800 yavru flamingo, çok az kuş türünde görülen "kreş sistemi" sayesinde yetişkin flamingoların korumasında büyüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gölde yürütülen projenin koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Karataş, "Gölde 6 bin çiftin üzerinde yetişkin flamingo bulunuyor. Bunların 5 bin 500'den fazlası günlük beslenmeye giderken, kalan birkaç yüz tanesi yavruların başında duruyor. Onları herhangi bir tehlikeye karşı bir araya topluyor, gezdiriyor, doğru besin yerine götürüyor ve bu şekilde onlara özel bir kreş imkanı sağlamış oluyor. Bu kreş sistemi, flamingo ve penguen gibi çok sınırlı sayıda türde geçerli" dedi.