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Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor

Ankara, Konya ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği bölgede bulunan Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan yaklaşık 12 bin 800 yavru flamingo, çok az kuş türünde görülen "kreş sistemi" sayesinde yetişkin flamingoların korumasında büyüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca gölde yürütülen projenin koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Karataş, "Gölde 6 bin çiftin üzerinde yetişkin flamingo bulunuyor. Bunların 5 bin 500'den fazlası günlük beslenmeye giderken, kalan birkaç yüz tanesi yavruların başında duruyor. Onları herhangi bir tehlikeye karşı bir araya topluyor, gezdiriyor, doğru besin yerine götürüyor ve bu şekilde onlara özel bir kreş imkanı sağlamış oluyor. Bu kreş sistemi, flamingo ve penguen gibi çok sınırlı sayıda türde geçerli" dedi.

#1
Foto - Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ve Habitatların Araştırılması, Korunması ve İzlenmesi Projesi ile nesli tehlike altında olan türleri yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapılıyor.

#2
Foto - Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor

Bu kapsamda dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde tür izleme çalışmalarıyla flamingo popülasyonu araştırılıyor.

#3
Foto - Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor

Projenin koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Karataş, bu yıl flamingolarla ilgili çalışmalara yeniden başladıklarını, yapılan sayımlarda yaklaşık 12 bin 800 yavru flamingo tespit edildiğini söyledi. Bu rakamın son yılların en iyi değerlerinden biri olduğunu ifade eden Karataş, flamingoların bölgedeki varlığının su kaynaklarının durumuyla yakından ilişkili olduğunu belirtti.

#4
Foto - Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor

"YAĞIŞLAR FLAMİNGOLARIN BESLENME VE ÜREME ALANLARINA OLUMLU KATKI SAĞLADI" Karataş, bu yıl kış ve bahar döneminde yağışların son yıllara göre oldukça iyi geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

#5
Foto - Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor

"Bu yalnızca Tuz Gölü'ne değil, çevredeki sulak alanlara da olumlu yansıdı. Geçmiş yıllarda kuruyan Tersakan ve Bolluk gölleri ile Kulu Gölü'nde belirli ölçekte su bulunuyor. Yağışlar flamingoların beslenme ve üreme alanlarına olumlu katkı sağladı. Ancak su miktarındaki artışın rehavete yol açmaması gerekir. Bölgede daha fazla tarımsal sulamaya yönelinmesi yeni bir tehlike oluşturabilir. Suyu idareli kullanmamız lazım. Su sadece insanoğlunun, çiftçilerin değil, doğadaki bütün canlıların hakkıdır. Onların da yaşam haklarını koruyabilme adına suyu hep beraber koruyacağız."

#6
Foto - Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor

Tuz Gölü'nün dünyadaki en önemli flamingo üreme alanlarından biri olduğunu anlatan Karataş, burada yavruların "kreş sistemi" olarak bilinen yöntemle büyütüldüğünü bildirdi.

#7
Foto - Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor

Karataş, dünyada yaklaşık 11 bin kuş türü olduğunu, bunların içinde elli kadar türün "kreş sistemi"ni kullandığını dile getirerek, şöyle devam etti: "İnsanlar çalışmaya gittiğinde çocuklarını kreşlere bırakıyor. Burada 3-5 tane öğretmen çok sayıda kişinin çocuğuna bakıyor. İşte flamingolardaki kreş sistemi de bu şekilde. Gölde 12 bin 800 yavru var. Bunların ikişer yavrusu olduğunu düşünsek gölde 6 bin çiftin üzerinde yetişkin flamingo bulunuyor. Bunların 5 bin 500'den fazlası günlük beslenmeye giderken, kalan birkaç yüz tanesi yavruların başında duruyor. Onları herhangi bir tehlikeye karşı bir araya topluyor, gezdiriyor, doğru besin yerine götürüyor ve bu şekilde onlara özel bir kreş imkanı sağlamış oluyor. Bu kreş sistemi, flamingo ve penguen gibi çok sınırlı sayıda türde geçerli."

#8
Foto - Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor

"ARTEMİA SALİNA ADLI KARİDESİ VE BAZI ALGLERİ YİYEREK BESLENİYORLAR" Flamingoların yavrularını besine yakın olan yerde tutmaya çalıştığını anlatan Karataş, flamingoların birçok kuş türü gibi her şeyi yiyen bir tür olmadığını anlattı.

#9
Foto - Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor

Karataş, flamingoların "Artemia salina" adlı tuz karidesi ve bazı algleri yiyerek beslendiğini belirterek, "Ağızlarında cep tarağı gibi taraksı bir organ var. Bununla hayvanın balık yemesi, tohum ya da bitkiyle beslenmesi mümkün değil. Bu besinleri en yoğun bulabildikleri alanlar Tuz Gölü ile Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki Tersakan ve Bolluk gölleri. Üremek için daha çok Tuz Gölü'nün orta kısmını kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

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