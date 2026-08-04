Veli Ağbaba'ya poşetli gönderme: Adı rüşvet iddialarıyla gündemden düşmüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun düzenlediği grup toplantısına takip etmeye giden Tolgahan Erdoğan ve Mustafa Yavuz, adı rüşvet iddialarıyla anılan Yeni Partili Veli Ağbaba’ya poşetli göndermede bulundu.

CHP’li gazeteciler Tolgahan Erdoğan ve Mustafa Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun bir aranın ardından yaptığı CHP grup konuşmasını izlemek üzere geldikleri Meclis’te Veli Ağbaba’ya fena göndermede bulundular.

Mustafa Yavuz, elinde dolu bir market poşeti olduğu halde Meclis bahçesinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak; “Gazeteci Tolgahan Erdoğan TBMM’de Çağdaş poşeti bulmuş. ‘Veli’mi kaybetti diye sordum, araştırıyorum’ dedi” notunu yazdı.

AĞBABA ODADA UNUTULAN DOLARLARLA ANILIYOR

Veli Ağbaba, yerel seçimler öncesinde, bir milletvekilinin Meclis’teki odasında unutulan bir poşet dolusu Amerikan dolarının gideceği adres olarak gündeme gelmiş, iddiaları yalanlamakla birlikte gerek siyaset kulislerinde, gerekse parti kulislerinde paralarla birlikte anılmaya devam etmişti.