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Gündem Veli Ağbaba'ya poşetli gönderme: Adı rüşvet iddialarıyla gündemden düşmüyor
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Veli Ağbaba'ya poşetli gönderme: Adı rüşvet iddialarıyla gündemden düşmüyor

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Veli Ağbaba'ya poşetli gönderme: Adı rüşvet iddialarıyla gündemden düşmüyor

Girdiği her ortamda rüşvet skandalları ve şaibelarla anılan Yeni Partili Veli Ağbaba, TBMM koridorlarında sert bir kayaya çarptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı bahanesiyle Parlamento'ya gelen CHP'li gazeteciler Tolgahan Erdoğan ve Mustafa Yavuz, yerel seçim öncesinde Meclis odasında unutulan şüpheli dolar poşeti skandalını Ağbaba'nın yüzüne vuracak imalı bir harekete imza attı. Meclis bahçesinden elindeki market poşetiyle çekilen görseli paylaşan gazeteciler, adı poşet dolusu paralarla anılan Yeni Partili Ağbaba'ya sert bir sille vurarak parti içindeki rezaletin üstünü bir kez daha açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun düzenlediği grup toplantısına takip etmeye giden Tolgahan Erdoğan ve Mustafa Yavuz, adı rüşvet iddialarıyla anılan Yeni Partili Veli Ağbaba’ya poşetli göndermede bulundu.

CHP’li gazeteciler Tolgahan Erdoğan ve Mustafa Yavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun bir aranın ardından yaptığı CHP grup konuşmasını izlemek üzere geldikleri Meclis’te Veli Ağbaba’ya fena göndermede bulundular.

Mustafa Yavuz, elinde dolu bir market poşeti olduğu halde Meclis bahçesinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak; “Gazeteci Tolgahan Erdoğan TBMM’de Çağdaş poşeti bulmuş. ‘Veli’mi kaybetti diye sordum, araştırıyorum’ dedi” notunu yazdı.

AĞBABA ODADA UNUTULAN DOLARLARLA ANILIYOR

Veli Ağbaba, yerel seçimler öncesinde, bir milletvekilinin Meclis’teki odasında unutulan bir poşet dolusu Amerikan dolarının gideceği adres olarak gündeme gelmiş, iddiaları yalanlamakla birlikte gerek siyaset kulislerinde, gerekse parti kulislerinde paralarla birlikte anılmaya devam etmişti.

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