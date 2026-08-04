Esrarkeş Beşikçioğlu’nun belediyesindeki rüşvet iddiası! ‘Para yoksa bir daha iskan da yok’

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun verdiği ifadede, Etimesgut Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Serpil Zengin ile Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu hakkında müşteki ve bilgi sahiplerinin beyanlarına yer verildi. Soruşturma dosyasındaki ifadelerde, Zengin ve Kerimoğlu’nun ruhsat ve iskan işlemleriyle ilgili olarak milyonlarca lira rüşvet istedikleri iddia edilirken, Beşikçioğlu ise kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmediğini ve bazı kişilerle ilgili işlemlerin görev alanları kapsamında ilgili başkan yardımcılarına yönlendirildiğini belirtti.

İskan için rüşvet iddiası

Dosyada yer alan müşteki H.A.’nın ifadesine göre, Bağlıca’daki villaların iskanını almak için Etimesgut Belediyesi İmar Müdürlüğüne başvurdu. Müşteki, 73 gün geçmesine rağmen iskan verilmediğini, bunun üzerine Belediye Meclis Üyesi Ozan Yiğit ile görüştüğünü belirtti. H.A., Yiğit’in kendisine Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun ödeme yapılmadığı takdirde iskanın çıkmasını kabul etmeyeceğini söylediğini iddia etti. Müşteki’nin beyanına göre Ozan Yiğit, Serpil Zengin’i odasına çağırdı. Zengin’in kendisine, "Villa inşaatında eksikliklerin var bu haliyle sana iskan veremeyiz ama bedelini ödersen iskanını hallederiz" dediği öne sürüldü.

"Ben bu dosyaya 1,5 milyon liradan aşağı imza atmam"

Müşteki H.A.’nın, 500 bin lira verebileceğini söylemesi üzerine Ozan Yiğit’in 2 milyon lira istediğini, Serpil Zengin’in ise, "Ben bu dosyaya 1,5 milyon liradan aşağı imza atmam" dediğini iddia etti.

Müşteki, daha sonra Ozan Yiğit’in kendisine, "Sen 1 milyon lirayı Cuma gününe kadar getir, daha aşağısını Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu kabul etmez bu parayı getirmezsen bir daha iskan için buraya gelme" dediğini ileri sürdü.

Müşteki, 5 Şubat 2025 tarihinde 1 milyon lirayı Ozan Yiğit’in makamındaki arka odaya bıraktığını ve 7-8 gün sonra iskanını aldığını ifade etti.

Beşikçioğlu ise bu iddialarla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Yukarıda ki ihbar ve beyanlarda tarafıma herhangi bir isnat yoktur. Bahse konu ihbar ve beyanlardan tarafıma okunması sonrasında bilgim oldu" şeklinde cevap verdi.

250 milyonluk rüşvet

Soruşturma dosyasındaki bir başka beyanda ise Eryaman’daki Maximum Life projesine ilişkin iddialar yer aldı. Firma sahibi F.Y.’nin proje kapsamında Mutlu Kerimoğlu ve Serpil Zengin ile görüştüğü, ardından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da sözlü onayının alındığının iddia edildiği belirtildi.

Beyanda, konut alanlarındaki yapılaşma için yaklaşık 70 milyon lira, ticari alanlar için ise pazarlık sonucu 180 milyon lira olmak üzere toplam 250 milyon lira rüşvet talep edildiği öne sürüldü.

"Ben iskan ya da proje ile ilgili herhangi bir talimat vermedim"

Beşikçioğlu ise bu iddialarla ilgili, "Tarafıma okunan ihbarda bahsi geçen olaylar hakkında burada bilgi sahibi oldum. Ben iskan ya da proje ile ilgili herhangi bir talimat vermedim yönlendirmede bulunmadım. Tarafıma isnat edilen suçlar asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Ruhsat için 5-6 milyon lira istendiği iddiası

Etimesgut Müteahhitler Derneği başkanlığına aday olan F.K., Bağlıca’daki 34 villalık projesinin ruhsat işlemleri sırasında İmar Müdürü Serpil Zengin’in kendisini belediyeye çağırdığını ve makamında yaptığı görüşmede ruhsat karşılığında 5-6 milyon lira istediğini öne sürdü. Müşteki, Zengin ile tartışmasının ardından Mutlu Kerimoğlu’nun kendisini WhatsApp üzerinden aradığını, daha sonra makamına davet ettiğini ve burada 4 milyon lira istediğini iddia etti.

Müşteki F.K., Kerimoğlu’nun kendisine Erdal Beşikçioğlu’nun durumdan haberdar olduğunu ve talimatın kendisine ait olduğunu söylediğini öne sürdü. Ardından Kerimoğlu’nun dahili hat üzerinden Serpil Zengin’i arayarak ruhsatın verilmesi yönünde konuştuğunu iddia etti.

Müşteki ayrıca, Pozitif Roy isimli şirketin sahibi M.A’nın, Yapracık’taki 1+1 projesi için 7 milyon lirayı mimarlar aracılığıyla Serpil Zengin’e ulaştırıldığını öne sürdü.

Müşteki, Yapracık’taki yeni projesine başlamadan önce Mutlu Kerimoğlu ve Serpil Zengin ile görüştüğünü belirterek kendilerine, "Bana sorun çıkaracaksanız, rüşvet isteyecekseniz bu projeye başlamayacağım. Sözleşme yapmayacağım" dediğini aktardı.

‘Serpil Zengin hakkında rüşvet ihbarları da dosyaya girdi’

İfade tutanağında Serpil Zengin hakkında daha önce yapılan bazı ihbarlara da yer verildi.

20 Kasım 2024 tarihli e-posta ihbarında: "Merhaba Etimesgut İmar Müdürü Serpil hanımın müteahhitlerle ne gibi ilişkisi var 500 bin doları ne yapıyor ihaleler peşkeş mi çekiliyor usulsüzlük mü yolsuzluk mu yapılıyor imar müdürü olduktan sonra mal varlığında çok artış oldu mu bunun araştırılmasını istiyorum" ifadeleri kullanıldı.

26 Aralık 2024 tarihli 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarında ise, "Etimesgut Belediyesinde İmar Müdürü olan Serpil ZENGİN rüşvet karşılığında insanlara imar veriyor bunu rant haline getirmiş, devletimizi zarara uğratıyor böyle insanların yaptıkları kanıma dokunuyor devletimin gerekeni yapacağından hiç şüphem yok" şeklinde iddialara yer verildi.

‘MASAK raporunda Serpil Zengin’in mal varlığı da incelendi’

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK analiz raporunda Serpil Zengin’in 14 Eylül 2013’ten itibaren "Mimar" unvanıyla kamu görevlisi olarak çalıştığı, 2024 yılı Haziran ayından itibaren Etimesgut Belediye Başkanlığında görev yaptığı ve İmar ve Şehircilik Müdürü olduğu belirtildi.

Raporda Zengin’in aylık yasal gelirinin yaklaşık 80 bin lira olduğu, adına kayıtlı 1 araç ve 4 taşınmaz bulunduğu kaydedildi. Zengin’in Ankara Gölbaşı’nda arsa niteliğindeki taşınmazı 7 Mart 2025 tarihinde satın aldığı, satışa ilişkin herhangi bir para transferi veya satış tarihine yakın nakit işlemine rastlanmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca Zengin ve aile üyelerinin 31 Mart 2024 sonrasında 2024 Aralık ayı ile 2025 Mart ayı arasında 4 taşınmaz edindiği, bunlardan ikisinin Zengin’in kızı E.Z.’ye, birinin Serpil Zengin’e, birinin ise eşi M.A.Z’ye ait olduğu kaydedildi.

‘Mutlu Kerimoğlu’nun adı para trafiği iddialarında da geçti’

Soruşturma dosyasındaki bir bilgi sahibinin beyanında, Etimesgut Belediyesi’ndeki imar organizasyonunda Aykut Canikli, Ozan Yiğit, Muzaffer Çakır, Mutlu Kerimoğlu, Serpil Zengin ve Erdal Beşikçioğlu’nun bulunduğu öne sürüldü. Aynı beyanda paraların Mutlu Kerimoğlu’nda toplandığı ve daha sonra organizasyona katılanlara dağıtıldığı iddia edildi. Para alışverişlerinin Ozan Yiğit’e ait Bahçelievler’deki 52 Ciğer isimli iş yeri ile Çankaya’daki Mona Lisa ve Fado isimli mekanlarda gerçekleştirildiği ileri sürüldü.



Beşikçioğlu bu iddialara ilişkin ise "Soyut iddialardır" cevabını verdi.

‘Mutlu Kerimoğlu’nun 6 milyon lira istediği iddiası’

Tutanakta yer alan başka bir beyanda, belediyeye ait bir yeşil alanın kiralanması için görüşen bir kişinin Mutlu Kerimoğlu’nun yanına götürüldüğü ve Kerimoğlu’nun odasında 6 milyon lira istediği ileri sürüldü.

Aynı beyanda 3 milyon lira teklif edildiği ve Kerimoğlu’nun bu teklifi kabul ettiği, ancak paranın verilemeden söz konusu kişinin tutuklandığı iddia edildi.

‘Mutlu Kerimoğlu’ndan Beşikçioğlu’na 975 bin lira transfer’

MASAK verilerinden elde edilen para transferleri de Beşikçioğlu’na soruldu. Soruşturma dosyasındaki tabloda, Mutlu Kerimoğlu’na ait NEFES Restoran Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Erdal Beşikçioğlu’na 27.12.2024, 26.12.2026 tarihinde tarihlerinde iki işlemde toplam 975 bin lira para transfer edildiği belirtildi.

Beşikçioğlu, söz konusu para transferlerinin yurt dışında bulunduğu sırada otel ödemesi amacıyla Mutlu Kerimoğlu’ndan borç olarak alındığını belirterek, "Bahse konu para transferi tarihi ben yurt dışında idim. Otele giriş yapmak için kredi kartını ibraz ettiğimde kredi kartında limit sorunu olduğu ve nakit ödemeyi kabul etmedikleri için Mutlu Kerimoğlu’ndan borç olarak para istedim. Göndermiş olduğu tutarı karta yatırdım limit açtırdım. Türkiye’ye dönüşte parayı geri ödedim" dedi.

Beşikçioğlu, ifadesinin son bölümünde ise hakkındaki suçlamaların soyut olduğunu savunarak, şirket sahipleri ve yetkilileriyle HTS iletişimi ve para transferi bulunmadığını belirtti.