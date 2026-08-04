YAŞ’ta dikkat çeken atama! Türk Hava Kuvvetlerinde ilk kadın paşa
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısından Türk havacılık tarihi adına gurur verici ve tarihi bir karar çıktı. Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren kritik zirvede Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi ve emeklilik dosyaları kapsamlı bir şekilde ele alınarak karara bağlandı.
Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu terfi ile birlikte Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) olma unvanını kazandı.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gerçekleşecek terfiler ve emeklilik kararları ele alındı. Yapılan atamalarla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda dikkat çeken bir değişim daha yaşandı. Hava Pilot Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu terfi ile birlikte Karapınar, 30 Ağustos tarihi itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) olma unvanını kazandı.