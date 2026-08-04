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Gündem AK Parti'den muhalefete "Terörsüz Türkiye" turu! İlk durak CHP oldu
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AK Parti'den muhalefete "Terörsüz Türkiye" turu! İlk durak CHP oldu

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AK Parti'den muhalefete "Terörsüz Türkiye" turu! İlk durak CHP oldu

AK Parti heyeti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün ilk olarak CHP grubunu ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, CHP TBMM Grubunu ziyaret etti.

Gül ve Yüksel, Meclis'te, CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin ele alındığı öğrenildi.

Görüşmenin ardından bir gazetecinin teklifin ne zaman Meclis Başkanlığına sunulacağına ilişkin sorusu üzerine Gül, "Görüşmeler iyi gidiyor. Yarın inşallah veririz." dedi.

AK Parti heyeti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan yasal düzenlemeye ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere bugün Yeni Yol ve Yeni Parti gruplarını da ziyaret edecek.

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