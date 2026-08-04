Ankara’nın Afrika hamlesi Atina’nın uykularını kaçırdı! Türkiye kara kıtayı ele geçiriyor

TAHSİN HAN

Yunanistan’ın Türkiye karşıtı yayınlarıyla tanınan Pentapostagma haber sitesi, Ankara’nın Afrika kıtasında kurduğu güçlü nüfuz, askeri başarılar ve İsrail’i köşeye sıkıştıran diplomatik hamleleri karşısında kabus yaşıyor. Türkiye’nin bölgedeki varlığını “yayılmacılık” olarak nitelendiren site, Ankara’nın başarılarını kurgusal bir tehlike gibi sunmaya çalışırken diğer yandan İsrail’in bölgedeki çıkarlarının sözcülüğüne soyundu.

Pentapostagma sitesinin haberinde şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye’nin Afrika’daki nüfuzu diplomasi sınırlarını aşıyor. Paralı askerlerin stratejik kullanımı, Somali’deki askeri üs ve Ankara’nın İsrail ile yaşadığı şiddetli jeopolitik çatışma bunun örnekleridir. Türkiye ve Güney Afrika’nın Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı başlattığı son ortak hukuk mücadelesi, yüzeysel olarak fırsatçı bir tesadüf olarak yorumlanmaktadır. Ancak gerçekte bu, Ankara’nın son 20 yıldır Afrika’da bölgesel gelişmeleri düzenleyici bir güç olarak ortaya çıkmayı hedefleyen derin ve uzun vadeli bir jeopolitik stratejinin doruk noktasıdır. Türkiye’nin planı üç aşamada ilerlemiştir. İlk olarak Ankara, diplomatik ve ekonomik nüfuzuna yatırım yaparak 2002’de 12 olan büyükelçilik sayısını 44’e çıkarmış ve ticaret hacmini 41 milyar dolara yükseltmiştir. Bunu, Maarif Vakfı ve TİKA aracılığıyla güçlü sosyal temeller oluşturma izlemiştir. Altyapı inşa ederek, burslar sağlayarak ve polis akademileri kurarak Türkiye, Türk çıkarlarına dost yeni bir Afrika elit nesli yetiştiriyor. Ancak en endişe verici aşama askeri müdahaledir. Türk savunma sanayisi 18 Afrika ordusuna Baykar İHA’ları ihraç ediyor. Bu genişlemenin arkasında ise özel askeri şirket SADAT’ın eylemleri gizlidir. Bu örgüt, Sahel, Libya ve Sudan gibi bölgelerdeki güç boşluğunu kullanarak 9 ülkede paralı asker ağları geliştiriyor.

SOMALI TEST ALANI VE TEL AVİV İLE CEPHE ÇATIŞMASI

Bu stratejinin nihai modeli Somali’de uygulanmaktadır. Mogadişu’da Türkiye, en büyük denizaşırı askeri üssünü (TÜRKOM) kurarak binlerce Somalili askeri eğitmekte ve petrol sondajının önünü açmaktadır. Ankara, ülkeyi gayri resmi bir himaye bölgesi haline getirmiştir. Tam bu noktada Türk planları İsrail’in stratejik çıkarlarıyla çatışıyor. Tel Aviv’in Somaliland’ın bağımsızlığını tanıma kararı, Somali’nin toprak bütünlüğüne meydan okuduğu ve Türk yatırımlarına darbe niteliğinde. Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu, iki devletin çıkarlarının kesiştiği bir barut fıçısına dönüşmüş durumda.

Bu senaryoda Güney Afrika’nın rolü farklı bir önem kazanıyor. Pretoria’nın Ankara ile ittifakı, 2 milyar dolarlık ticarete dayanmıyor; Türkiye’ye yasal ve diplomatik koruma sağlıyor. Erdoğan, Lahey’deki Adalet Divanı’nı kullanarak kendisini uluslararası hukukun koruyucusu olarak gösteriyor ve yayılmacılığını meşrulaştırıyor. Bu kalkan, Türkiye’ye uluslararası toplumdan tepki almadan Afrika’daki askeri ve ekonomik hegemonyasını pekiştirme imkânı tanıyor.”