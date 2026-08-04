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Gündem Edirne’den sonra Bursa'da da CHP'li belediye kalmadı
Gündem

Edirne’den sonra Bursa'da da CHP'li belediye kalmadı

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Edirne’den sonra Bursa'da da CHP'li belediye kalmadı

Çok partili siyasi tarihte bir ilk yaşanarak Edirne’de CHP’li tek bir belediyenin kalmamasının ardından Bursa’da da CHP’li 6 ilçe belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı. Kentte CHP’li tek bir belediye kalmadı.

Bursa’da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan belediye meclis üyeleriyle birlikte Heykel'deki Atatürk Anıtı önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’i de işaret ederek, şunları söyledi:

ÖZGÜR ÖZEL'İN YOLUNDAYIZ

“Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 43’ü, seçtiği bir belediye başkanı tarafından yönetilmiyor. İlçeler bazında Bursa nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ına hizmet eden belediye başkanlarımızdan; Osmangazi Belediye Başkan Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ve tüm ilçelerde seçilmiş belediye meclis üyelerimiz, bugün Yeni Parti'ye geçiyor. Bugün, 3 onurlu milletvekilimiz Yeni Parti’dedir. 17 ilçe başkanımızın 16'sı ve 17 ilçe yönetimimiz Yeni Parti’ye geçmiştir. İl Yönetiminin tamamı Yeni Parti’ye geçmiştir. Belediye Meclis üyelerimizin yüzde 94’ü Yeni Partiye geçmiştir. Üyeler kitlesel olarak Yeni Parti’ye geçmeye başlamıştır. Koşullar ne olursa olsun Genel Başkanımız Özgür Özel’in yürüdüğü yolda yürümeye devam edeceğiz.

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