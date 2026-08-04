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Gündem Türkiye yeni güne bir operasyonla daha uyandı! CHP'li başkan gözaltına alındı
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Türkiye yeni güne bir operasyonla daha uyandı! CHP'li başkan gözaltına alındı

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Türkiye yeni güne bir operasyonla daha uyandı! CHP'li başkan gözaltına alındı

CHP'li Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkanı dahil 21 kişi gözaltına alındı.

Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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