Delegele satın alarak oturduğu CHP koltuğunu delegelerin itiraflarıyla kaybetmişti! Özgür Özel delege sistemini lağvetti!

CHP Genel Başkanlığı’nı pavyon köşelerinde pazarlık yapıp oylarını parayla satın aldıkları bazı delegelerin itiraflarıyla kaybeden Özgür Özel’in bu açıklaması, bir daha pavyonlarda delege peşine düşmemek için alınan tedbir olarak yorumlandı.

ARTIK KARARLAR KAPALI KAPILAR ARDINDA DEĞİL, ÜYELERİN OYLARIYLA ŞEKİLLENECEK

Yeni Parti (YP) Lideri Özgür Özel’in sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak yorumlayan YP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Yeni Parti için Genel Başkanımız Özgür Özel’in duyurduğu karar, Türk siyasetinde kökten bir zihniyet dönüşümünün ve gerçek demokrasinin miladıdır! Klasik delege ağlarına dayalı eski nesil örgütlenme biçimini tamamen terk ediyoruz. Yeni dönemde ilçe başkanımızdan il başkanımıza, oradan genel başkanımıza kadar tüm kademelerimiz; aracı süzgeçler olmaksızın, doğrudan üyelerimizin iradesiyle ve oylarıyla seçilecek. Artık, karar mekanizmaları kapalı kapılar ardında değil, doğrudan partinin gerçek sahipleri olan üyelerin oylarıyla şekillenecek ve temsil adaleti en saf haliyle sağlanacak” dedi.

DAR ÇEVRELERİN DELEGE GÜCÜ ÜZERİNDEN KURDUĞU BLOKAJLAR ORTADAN KALKACAK

“Dar çevrelerin delege yazma gücü üzerinden kurduğu blokajlar ortadan kalkacak; siyaset geniş kitlelere mal olacak” diyen Emir; “Her bir üyemiz, partinin kaderinde ve yönetim kadrolarının belirlenmesinde birebir söz sahibi olduğunu bildiği için çalışmalara çok daha yüksek bir aidiyetle sahip çıkacak. Binlerce üyenin doğrudan güven oyuyla göreve gelen yöneticiler de arkalarındaki bu devasa taban desteğiyle çok daha güçlü, şeffaf ve özgüvenli bir yönetim sergileyecek. İşin özü; siyaset asıl sahibine, yani tabana dönüyor!” görüşünü kaydetti.