40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi
Batman'da biçilen buğday ve arpa, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta sap ve tanenin ayrıştırılması için patoza veriliyor. İşte o zorlu mesainin ayrıntıları…
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Batman'da biçilen buğday ve arpa, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta sap ve tanenin ayrıştırılması için patoza veriliyor. İşte o zorlu mesainin ayrıntıları…
Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünün Kavak mezrasında tarımsal üretim yapan çiftçiler, küçük ve eğimli arazilerinde ürettikleri buğday ve arpalarını bir süre önce orakla ve traktör arkasına bağlanan bıçakla hasat etti.
Biçimin ardından kuruması için bir süre sapıyla güneşte bekletildikten sonra toplanan ürünler, çiftçiler tarafından patoza verilerek tane ve samanın ayrışması sağlanıyor.
Çiftçiler, 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen mesai yapmaya devam ediyor.
Üreticilerden Hamza Çelik, köyde traktör ve hayvanlarla ekim ve hasat yapıldığını söyledi.
Çiftçiliğin yoğun emek gerektirdiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:
"Biçme makinesiyle günde 2 ile 5 dönüm arasında biçiyoruz. Rüzgârlı günlerde patoz yapmıyoruz. Rüzgâr olmadığı zaman sabah saat 5'te çalışmaya başlıyoruz. Öğlen saatlerinde de çalışıyoruz. Şu an 41-42 derece sıcaklık var."
Zeki Çelik de biçerdöverin giremediği tarlaları orakla biçtiklerini belirterek, "İşimiz çok zahmetli. Öğle vakti, sıcakta çalışıyoruz." dedi.
Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…
Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…
Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…
Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…
Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…
Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…
Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…
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