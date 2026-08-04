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40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

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40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Batman'da biçilen buğday ve arpa, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta sap ve tanenin ayrıştırılması için patoza veriliyor. İşte o zorlu mesainin ayrıntıları…

#1
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünün Kavak mezrasında tarımsal üretim yapan çiftçiler, küçük ve eğimli arazilerinde ürettikleri buğday ve arpalarını bir süre önce orakla ve traktör arkasına bağlanan bıçakla hasat etti.

#2
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Biçimin ardından kuruması için bir süre sapıyla güneşte bekletildikten sonra toplanan ürünler, çiftçiler tarafından patoza verilerek tane ve samanın ayrışması sağlanıyor.

#3
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Çiftçiler, 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen mesai yapmaya devam ediyor.

#4
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Üreticilerden Hamza Çelik, köyde traktör ve hayvanlarla ekim ve hasat yapıldığını söyledi.

#5
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Çiftçiliğin yoğun emek gerektirdiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

#6
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

"Biçme makinesiyle günde 2 ile 5 dönüm arasında biçiyoruz. Rüzgârlı günlerde patoz yapmıyoruz. Rüzgâr olmadığı zaman sabah saat 5'te çalışmaya başlıyoruz. Öğlen saatlerinde de çalışıyoruz. Şu an 41-42 derece sıcaklık var."

#7
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Zeki Çelik de biçerdöverin giremediği tarlaları orakla biçtiklerini belirterek, "İşimiz çok zahmetli. Öğle vakti, sıcakta çalışıyoruz." dedi.

#8
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…

#9
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…

#10
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…

#11
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…

#12
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…

#13
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…

#14
Foto - 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi

Kavurucu sıcakta patoz mesaisinden kareler…

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