Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!
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Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu adına faaliyet gösteren “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli X hesabı, mahkeme kararı doğrultusunda Türkiye’den erişime kapatıldı.
İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, “@CAOIletisim11” kullanıcı adlı sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine hükmetti.
5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KARAR
Kararın, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca alındığı bildirildi. Mahkeme kararının ardından X, söz konusu hesabı Türkiye’deki kullanıcılar için görünmez hâle getirdi.+
Bu işlemle birlikte “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabında paylaşılan içeriklere Türkiye’den erişim sağlanamıyor.