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Gündem Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!
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Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!

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Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu adına faaliyet gösteren “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli X hesabı, mahkeme kararı doğrultusunda Türkiye’den erişime kapatıldı.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, “@CAOIletisim11” kullanıcı adlı sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine hükmetti.

5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KARAR

Kararın, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca alındığı bildirildi. Mahkeme kararının ardından X, söz konusu hesabı Türkiye’deki kullanıcılar için görünmez hâle getirdi.+

Bu işlemle birlikte “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabında paylaşılan içeriklere Türkiye’den erişim sağlanamıyor.

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