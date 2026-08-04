Samsunspor orta sahayı genç yıldızla güçlendirdi! Antoine Sekongo’dan 5 yıllık imza
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Süper Lig ekibi Samsunspor, Fransa temsilcisi USL Dunkerque’te forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Antoine Sekongo’yu kadrosuna kattı.
Samsunspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına Antoine Sekongo ile devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Dunkerque forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Antoine Sekongo’yu kadrosuna kattı. Samsunspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yüksek oyun temposu, mücadeleci kimliği ve gelişime açık potansiyeliyle dikkat çeken Antoine Sekongo’nun, orta sahadaki dinamizmi ve oyun kalitesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Antoine Sekongo’ya ‘hoş geldin’ diyor, şanlı kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz” ifadelerine yer verildi.