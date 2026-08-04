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Siyaset Erdoğan'a salça olup tornistan yapan Ertuğrul'a tokat gibi sözler
Siyaset

Erdoğan'a salça olup tornistan yapan Ertuğrul'a tokat gibi sözler

Yeniakit Publisher
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Erdoğan'a salça olup tornistan yapan Ertuğrul'a tokat gibi sözler

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı faşist diktatör Franco’ya benzeten, soruşturma açılınca da geri adım atmaya çalışan Ertuğrul Özkök isimli eski Türkiye artığına çok sert tepki gösterdi.

Hürriyet’in eski genel yayın yönetmeni olan, “Aydın Doğan artığı” olarak tanınan, “Eski Türkiye”nin reklam yüzü, Beyaz Türklerin bayrak taşıyanı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı skandal ifadeler kullandı. Bahar Feyzan’ın YouTube kanalında konuşan Özkök, defalarca halkın oylarıyla göreve gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı faşist diktatör Franco’ya benzetmeye kalktı. Rezil sözlerin ardından Özkök hakkında soruşturma açıldı. Yurt dışına çıktığı belirlenen Özkök, “Erdoğan’ı Franco’ya benzetmedim” diyerek geri vites yapmaya kalktı.

 

 

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, Özkök’ün şımarıkça ithamlarına sert tepki gösterdi. Geçmişte Fatih Altaylı’ın da benzer sözler söyleyip ardından tornistan yaptığını hatırlatan Karahasanoğlu, “Hürriyet’te yetişmiş elemanlar, bunu çok sık yapıyorlar” ifadesini kullandı.

Altaylı’nın hapse girmesine neden olan cümlelerini hatırlattıktan sonra, “Şimdi Hürriyet’in yeni hergelesi, sahneye çıkmış” diyen Karahasanoğlu, Özkök’ün programda söylediklerini anımsattı. Karahasanoğlu, Erbakan hocayı tehdit eden Özkök’ün, sözleri yanına kâr kaldığı için bugün Erdoğan’a da saldırabildiğini belirtti.

 

 

Soruşturmadan sonra kendisini savunan Özkök’ün, “Franco, 30 yıllık iktidarı boyunca bir kez bile seçime girmedi. Şimdi 13 kere seçim kazanmış bir insanı hiç seçim yapmamış, iktidarı silah zoruyla ele geçirmiş bir diktatörle aynı yere nasıl koyabilirsiniz ki…” diyerek milletin aklıyla alay etmesine tepki gösteren Karahasanoğlu, şunları yazdı:

Namussuz adam. Bunu Bahar Feyzan ile yaptığın söyleşide niye söylemedin… Bunu söyleyeceğine, niye ‘Bu dönem bitecek’ dedin..

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Yorumlar

Vatandaş

Güzelim ülkemizin sülükleri hiç boş durmuyor,yaptıkları alçaklıkların hainliklerın karşılığını en sert şekilde hukuken almalılar,hakketen artık yeter.

YILMAZ DURMUŞ

Baktı ki papuç pahalı, rahmetli Erbakan'ı defe koyup oynadıkları dönemler çoook geride kalmış, e bir kez fikrindeki düşüncelerini dile getirmiş olmasına rağmen şimdi u dönüşü yapmak durumunda kalmış, tabii ki bu dönüş bile bir kazanımdır. Ancak Yüce Türk Adaleti gereken cezayı verecektir
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