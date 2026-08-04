Çanakkale Ezine'de korkutan yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çanakkale'nin Ezine ilçesi Gökçebayır mevkisinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddetini artırmasıyla ormanlık alana yayıldı.
Saat 19.40 sıralarında başlayan yangın üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle havadan ve karadan yoğun bir müdahale sürdürülüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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