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Gündem Çanakkale Ezine'de korkutan yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı!
Gündem

Çanakkale Ezine'de korkutan yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı!

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Çanakkale Ezine'de korkutan yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı!

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Gökçebayır mevkisinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddetini artırmasıyla ormanlık alana yayıldı.

Saat 19.40 sıralarında başlayan yangın üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlerin daha geniş bir alana yayılmaması için 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle havadan ve karadan yoğun bir müdahale sürdürülüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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