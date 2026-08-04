Apple'dan sürpriz hamle: Kameralı AirPods gelecek ay tanıtılabilir

Apple’ın AirPods modellerinin kameralı versiyonlarını geliştirdiği bir süredir biliniyordu. Şimdi gelen bilgiler ise yıllardır geliştirilen bu ürün hakkında heyecan verici haberleri bizlerle buluşturdu. Haber, en güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan geldi.

Gurman’ın aktardığına göre kameralı AirPods modellerinin çıkış tarihi beklenenden çok daha yakın bir zamana çekilmiş olabilir. Öyle ki Apple’ın ürünü önümüzdeki ay tanıtabileceği söyleniyor.

EYLÜLDEKİ İPHONE LANSMANINDA TANITILABİLİR

Apple'ın "B798" kod adıyla yürüttüğü ve giyilebilir yapay zekâ hamlesinin bir parçası olan kameralı AirPods projesinin daha önce 2026 yılından 2027'ye ertelendiği bildirilmişti. Ancak Gurman, Apple'ın şirket içinde paralel olarak "B790" kod adlı ikinci bir proje yürüttüğünü açıkladı. Apple'ın kendi bünyesinde rekabet eden farklı ürün versiyonları geliştirmesi sık rastlanan bir durum.

B790 kod adlı donanımın seri üretime çok daha yakın olduğu ve bu yıl bitmeden piyasaya sürülebilecek adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor. Hatta iOS 27’nin ikinci geliştirici betasında bu kod adına ait izler de tespit edilmişti. B790 modelinin daha gelişmiş olan B798 modelinden teknik olarak ne tür farklar barındırdığı şimdilik bilinmiyor.

Kameralı AirPods modellerindeki sensörlerin amacı fotoğraf veya video çekmek olmayacak. Bu kameralar, Siri’ye kullanıcının etrafındaki dünyayı canlı olarak gösterme ve Görsel Zekâ araçlarıyla entegre çalışma imkânı sunacak. Maliyet açısından bu modellerin mevcut AirPods Pro’lardan daha pahalı olması bekleniyor. İsminin ise AirPods Ultra olma ihtimali var.