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Dünya Tahran'da korkutan patlama! Fabrika havaya uçtu
Dünya

Tahran'da korkutan patlama! Fabrika havaya uçtu

Yeniakit Publisher
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İran'ın başkenti Tahran'daki bir sanayi tesisinde meydana gelen şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir alüminyum fabrikasında meydana gelen patlamada 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mehr Haber Ajansının haberine göre, Tahran Acil Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Şervin Tebrizi olaya ilişkin bilgi verdi.

Tebrizi, Tahran'ın Rey ilçesinde bulunan Şemsabad Sanayi Sitesi'ndeki bir alüminyum fabrikasında patlama meydana geldiğini ve olayda 18 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan 14'ünün olay yerinde tedavi edildiğini aktaran Tebrizi, 4 yaralının ise çeşitli hastanelere sevk edildiğini kaydetti.​​​​​​​

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