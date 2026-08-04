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Spor Khalid El-Amin’in oğlu Karşıyaka’da!
Spor

Khalid El-Amin’in oğlu Karşıyaka’da!

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Khalid El-Amin’in oğlu Karşıyaka’da!

Karşıyaka, yeni sezon öncesindeki ilk yabancı transferini Ishmael El-Amin ile gerçekleştirdi.

Basketbol Süper Ligi’nde kadro çalışmalarını hızlandıran Karşıyaka, ilk yabancı hamlesi olarak ligde yılarca forma giyen eski yıldızlardan Khalid El-Amin’in oğlu I28 yaşındaki oyun kurucu Ishmael El-Amin ile anlaşmaya vardı.

 

NBA'de Chicago Bulls ve Avrupa'da birçok kulüpte forma giyip Beşiktaş, Türk Telekom ve Trabzonspor'da görev yapan Khalid El-Amin'in oğlu 28 yaşında, 1.89 m boyundaki Ishmael El-Amin, geçen sezon Napoli Basket ve Hapoel Galil Elion'da oynadı. El-Amin geçen sezon Napoli Basket formasıyla İtalya Ligi'nde 12.0 sayı 1.9 ribaund ve 2.2 asist ortalaması yakaladı.

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