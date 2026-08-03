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Gündem Samsun'da korku dolu anlar: Pitbull canavarı dehşet saçtı! Küçük kız yere savruldu
Gündem

Samsun'da korku dolu anlar: Pitbull canavarı dehşet saçtı! Küçük kız yere savruldu

Yeniakit Publisher
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde ağızlığı bulunmayan pitbull cinsi köpek, A.D. isimli küçük kıza saldırdı. Dehşet anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda ağır yaralanan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Acılı aile dehşet saçan köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Samsun'da ağızlığı bulunmayan tasmalı pitbull cinsi köpek, küçük bir kıza saldırdı. Poodle cinsi köpek ağır yaralanırken küçük kız yere savruldu. Küçük kız poodle cinsi köpeğini gezdirdiği sırada Z.S. isimli kadının tasmalı olarak gezdirdiği pitbull cinsi köpek, aniden küçük köpeğe saldırdı.

KIZ YERE SAVRULDU

Pitbullun poodle cinsi köpeği parçalarcasına ısırdığı, köpeğini kurtarmaya çalışan küçük kızı da yere savurduğu ve parmağından ısırdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan panik sırasında çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederken  yaralanan poodle cinsi köpek, veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Küçük kız da hastaneye götürülerek tedavi edildi ve kuduz aşısı uygulandı.

Olayın ardından aile, polise giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

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