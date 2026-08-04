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Gündem Hukuk neymiş hatırlattılar! Vatandaşlardan Dilek İmamoğlu’na ders
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Hukuk neymiş hatırlattılar! Vatandaşlardan Dilek İmamoğlu’na ders

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Hukuk neymiş hatırlattılar! Vatandaşlardan Dilek İmamoğlu’na ders

Sözde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabının erişime kapatılmasında rahatsız olan yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na sosyal medyadan ders niteliğinde tepki mesajları yağdı.

Yolsuzluktan tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sözde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabının erişime kapatılmasında rahatsız oldu.

Eşinin tutuklu olarak yargılandığı için cezaevinde olduğundan ve bazı konularda hukuki kurallar gereği kısıtlamalar bulunduğundan habersizmiş gibi açıklamada bulunan Dilek İmamoğlu; “Milyonların Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünü elinden aldınız. Şimdi de sesinin ulaşacağı yolları bir kez daha kapatıyorsunuz. X hesabına yeniden getirilen erişim engeli, ifade özgürlüğüne yönelik sansür politikalarının bir kez daha devreye sokulduğunu gösteriyor. Bir hukuk devleti, hesap kapatarak değil; hukuku işleterek ve temel hakları güvence altına alarak ayakta kalır” diye yazdı.

 

İMAMOĞLU’NA VATANDAŞLARDAN SERT TEPKİ!

Dilek İmamoğlu’nun paylaşımına tepki gösteren vatandaşlar; “Hukuk devletinde yolsuzluk ve hırsızlık suçundan tutuklu olanlar Cumhurbaşkanı adayı olamazlar”, “Hukuk devletini, örgüt kurup memleketi soyan kocanın sosyal medya şifresine mi bağlıyorsun?”, “Tarihin en büyük yolsuzluk iddiası ile yargılanan eșinizin provokasyon yapmasına izin verilmemiş”, “Cumhurbaşkanı adayı olunca hemen Cumhurbaşkanı mı oluyor. Ayrıca kendi kendinize yaptığınız oylamada 15 milyon oy verildi dediler Türkiye de 75 milyon seçmen var peki geriye kalan 60 milyonun Cumhurbaşkanı adayı kim. Böyle saçmalıkları bırakın yeni bir şeyler üretin. Gülünç oluyor”, “Bu daha ne ki? Sansür falan yok, normal olan bu. 2400 yılla yargılanıyor, sosyal medya ile işi yok. Mahkemede savunma yapsın. Adalet geldi, devlet gerekeni yapıyor ve yapmaya da devam edecek” şeklinde birbirinden önemli tepki mesajlar verdiler.

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