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Fethiye Ölüdeniz'de korku dolu anlar! 100 yolculu gezi teknesi su almaya başladı!

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Fethiye Ölüdeniz'de korku dolu anlar! 100 yolculu gezi teknesi su almaya başladı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz açıklarında seyir halindeki bir gezi teknesi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı su almaya başladı.

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Foto - Fethiye Ölüdeniz'de korku dolu anlar! 100 yolculu gezi teknesi su almaya başladı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir gezi teknesinin su alması sebebiyle, teknede bulunan 100 yolcu tahliye edildi, teknenin batmaması için bölgede kurtarma çalışması başlatıldı.

#2
Foto - Fethiye Ölüdeniz'de korku dolu anlar! 100 yolculu gezi teknesi su almaya başladı!

Edinilen bilgiye göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz açıklarında seyreden gezi teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu teknede yaşanan panik üzerine kaptan durumu hemen yetkililere bildirdi.

#3
Foto - Fethiye Ölüdeniz'de korku dolu anlar! 100 yolculu gezi teknesi su almaya başladı!

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevredeki özel teknelerin de desteğiyle teknedeki yaklaşık 100 yolcuyu emniyetli şekilde tahliye ederek Ölüdeniz sahiline ulaştırdı. Facia ucuz atlatılırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Su alan teknenin batmaması için bölgede kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.

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